Equipe especializada dá últimos retoques nos barracões das escolas

O gato é a aposta de sorte da escola Unidos da Piedade. A agremiação da região do Centro da Capital vai cantar a história desse animal que, ao longo dos anos, já foi de guardião do reino (como no Egito antigo) à marca de azar, como ainda é visto por algumas pessoas. O tema é inédito no Carnaval de Vitória e instigou a criatividade do carnavalesco e sua equipe, que agora trabalham nos últimos detalhes.

“O gato tem essa coisa de energia, eu comecei a pesquisar e fiquei apaixonado. Acho que todo mundo vai gostar do enredo, porque é muito misterioso, lúdico”, disse Paulo Balbino, carnavalesco responsável pelo desfile da Piedade.

Pelas 20 alas que a agremiação levará para o Sambão do Povo, o público pode esperar para ver coreografias, esculturas e teatro.

A quatro dias do desfile do Grupo Especial, o barracão da escola está na correria para dar os últimos ajustes e acabamentos nas alegorias. E, para que tudo saia como planejado, Paulo conta com uma equipe de profissionais que se especializou em fazer carnaval.

“Não dá mais para produzir carnaval sem mão de obra especializada. O evento virou uma indústria que gera empregos e movimenta dinheiro”, afirma o carnavalesco.

Mas isso não significa que a comunidade ficará de fora da festa: os moradores ajudam, desfilam, levam a escola para cima e cantam o samba com todo o fôlego. O samba, aliás, é um dos pontos fortes da agremiação neste ano, pelo menos na concepção de Balbino. “É maravilhoso, fácil de cantar”, avisa.

Se o carnavalesco avisou, é melhor o público do Sambão do Povo já ir aquecendo a garganta: “É sorte ou azar? Mistério e magia! O mal se espalhou, é bruxaria!”.

INCLUSÃO

Pela primeira vez uma escola capixaba traduziu o seu samba para a língua brasileira de sinais.

A iniciativa partiu do folião Josué Rego, que desfila há dez anos pela Piedade. Ele é tradutor e intérprete de libras do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). A ideia foi muito bem aceita pela diretoria da agremiação.

A advogada e diretora da escola, Vanessa Brasil, por exemplo, afirma que há surdos que desfilam há alguns anos. Esse foi um dos motivos da ideia ter sido recebida com alegria.

“Achamos a ideia interessante diante da necessidade de inclusão e acolhimento, pois a Piedade tem essa proposta. Estamos mostrando que o samba é lugar de todo mundo”, relatou para A GAZETA, em reportagem de 8 de fevereiro.

UNIDOS DA PIEDADE

Cores: verde, vermelho e branco

Comunidade: Centro de Vitória

Fundação: 1955

Presidente: Edvaldo Teixeira

Carnavalesco: Paulo Balbino

Componetes: 1.800

Alas: 20

Tripé: 1

Carros alegóricos: 4

Rainha de bateria: Rose Oliveira