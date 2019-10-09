Contato com a natureza

Equipe de A Gazeta embarca em expedição para Ilha da Trindade

Durante três dias, repórteres vão desbravar toda a exuberância do lugar e acompanhar o estudo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)

Publicado em 9 de outubro de 2019 às 17:37 - Atualizado há 6 anos

Ilha de Trindade Crédito: TV Gazeta

Localizada a 1.200 quilômetros de Vitória, a Ilha da Trindade abriga árvores com 6 metros de altura, diversas espécies de aves, tartarugas marinhas e fontes de água potável. Tanta vida e exuberância transformaram o local em Área de Proteção Ambiental e em objeto de estudo de pesquisadores.

Para revelar as belezas e curiosidades de Trindade, a equipe de reportagem de A Gazeta embarcou numa expedição rumo ao arquipélago. Serão quatro dias a bordo do navio Bahia, da Marinha do Brasil, até desembarcar na ilha, que pertence ao Espírito Santo.

O repórter Sullivan Silva e o repórter fotográfico Carlos Alberto Silva, que passarão três dias desbravando Trindade, vão dar detalhes sobre a rotina curiosa dos marinheiros e as constatações do estudo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Confira todos os detalhes dessa expedição nos próximos dias em A Gazeta.

