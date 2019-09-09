Home
Engenheira do ES transforma Fusca em carro elétrico

Veículo elétrico de 47 anos e desenvolvido pela engenheira Aline Gonçalves Santos é totalmente independente de gasolina e tem autonomia para atingir até 50 Km/h