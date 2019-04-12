Home
Engavetamento e carros quebrados complicam trânsito até Vitória

Os acessos à Cinco Pontes por São Torquato ainda tem muita lentidão. Na Segunda Ponte, o fluxo intenso de carros é o que causa maior trânsito