Enfermeira paga conta de desconhecido ao achar boleto no chão no ES

Além do carnê, havia uma quantia em dinheiro no chão; como o valor encontrado não correspondia ao total da cobrança, a enfermeira ainda inteirou do próprio bolso para quitar a dívida de quem sequer conhece

Publicado em 27 de fevereiro de 2019 às 01:49 - Atualizado há 6 anos

A enfermeira Aline Bispo, de 30 anos Crédito: Arquivo Pessoal

Em meio à tanta desonestidade, uma capixaba fez a diferença no último 22 de janeiro. É que a enfermeira Aline Bispo, de 30 anos, encontrou um boleto, com a quantia de R$ 350, na Avenida Hugo Musso, em Vila Velha, e, após não localizar o dono, foi até a lotérica e efetuou o pagamento da conta.

Ao Gazeta Online, a jovem contou que estava saindo da aula de pilates, por volta das 12 horas, quando viu notas de dinheiro e o boleto no chão. "Pensei em perguntar por ali se era de alguém mas, com medo de alguém agir de má fé, levei o carnê pra casa", disse.

Por meio das redes sociais, ela tentou localizar o dono do carnê, mas sem sucesso. Sem nem pensar duas vezes, ela resolveu pagar a conta, mas o dinheiro encontrado junto ao boleto não era suficiente. Segundo a enfermeira, o valor da conta era de R$ 370,00, e o boleto ainda estava atrasado, o que gerou juros. O valor total pago foi de R$ 401,00.

"Nem me importo com o dinheiro que tive de completar, senão eu teria que ficar com os R$ 350,00 esperando a pessoa aparecer. E se eu não a encontrasse? Aí paguei. Meus pais me ensinaram pra nunca ficar com o que não é nosso. Então se passasse até o troco do supermercado, eu voltava e devolvia. Imagina, perder um dinheiro que você esperou tanto receber pra pagar aquela conta", finalizou.





