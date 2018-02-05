Endereço faz seguro de carro até dobrar de valor na Grande Vitória

Procurei e consegui um valor que ficasse acessível. Com o seguro, tenho mais segurança em deixar o carro na rua, opina Max Ramalhete Pereira, produtor de eventos Crédito: Bernardo Coutinho

Na hora de fazer o seguro do carro, o lugar onde você mora vai fazer diferença no bolso. A variação no valor, com o mesmo modelo de veículo, pode chegar a 102% de um bairro para o outro na Grande Vitória, ou seja, pode dobrar. Os preços mais altos estão em bairros da Serra.

As seguradoras utilizam o CEP (Código de Endereçamento Postal) do proprietário do veículo como uma das referências para o cálculo do valor a ser cobrado. Para efeito de comparação, foram cotados os preços de seguro para um mesmo perfil de cliente: uma mulher, de 27 anos, solteira, com habilitação desde os 18 anos, que mora em apartamento e estaciona o carro na garagem.

O contrato de um Toyota Corolla Sedan XEI 2017, automático, 0 km, custando de R$ 101 mil, para um morador da Ilha do Frade, em Vitória, fica por R$ 9.764,88. O seguro do mesmo automóvel, em Serra-Sede, na Serra, custará para o proprietário R$ 19.813,86.

O diretor do Sindicato dos Corretores de Seguros, de Capitalização e Previdência Privada no Estado do Espírito Santo (Sincor-ES), Deusdete Mantovanelli, afirma que a formação do preço de um seguro de carro leva em conta uma série de dados, de características do motorista e do local onde ele mora.

Um dos fatores que mais pesa, segundo Mantovanelli, é o índice de criminalidade do local. Em áreas com maior quantidade de roubos de veículos, sobe o risco. Proporcionalmente, o seu seguro será mais caro.

Na estimativa feita a pedido de A GAZETA pelo corretor de seguros Álvaro Luís Scardua, que está há 35 anos no mercado, a Serra é o município com valores mais altos de seguro na Grande Vitória.

Isso ocorre porque em caso de roubo e furto há facilidade de fuga para o bandido devido ao fato de haver rodovias e também uma circulação maior de veículos, esclarece Álvaro.

As seguradoras também avaliam quais modelos estão mais sujeitos a acidentes, aqueles que, estatisticamente, são mais envolvidos em colisões.

Ainda na lista de fatores que fazem a diferença nessa conta, está o estado civil. Por exemplo, se a pessoa for casada, terá o valor reduzido, afirma Álvaro.

Infografia sobre valor do seguro de automóveis Crédito: Ilustração AG

Batidas fizeram preço subir 20% em um ano

O seguro de carros aumentou cerca de 20% no ano passado em relação a 2016. A subida do preço está associada ao alto índice de colisão no Estado, segundo corretores.

As batidas representaram cerca de 80% de indenizações das seguradoras por sinistro (roubo, furto e colisão) no ano passado. Dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep) mostram que, de janeiro a outubro de 2017, cresceu o gasto com sinistro por parte das seguradoras de 6,4% em comparação com o mesmo período de 2016. Um custo que chegou a R$ 316 milhões para as seguradoras.

O diretor do Sindicato dos Corretores de Seguros, de Capitalização e Previdência Privada no Estado do Espírito Santo (Sincor-ES), Deusdete Mantovanelli ressalta que a colisão pode ser provocada por diversos fatores: estradas e ruas em más condições, pessoas recém-formadas dirigindo e distração do condutor, como dirigir segurando o celular.

Só esta última situação causou de janeiro a setembro de 2017, 12.643 mil multas de trânsito, segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES).

A colisão se deve principalmente à imprudência dos condutores com manobras indevidas , alta velocidade e avanço de sinal, destaca.

Reajuste

O corretor de seguros Álvaro Luís Scardua também associa o aumento de 20% ao alto índice de colisão no Estado.

As seguradoras têm gastado menos com furto e roubo nos últimos meses, com exceção do mês de fevereiro de 2017, que foi atípico com a greve da Paralisação da Polícia Militar. No entanto, o número de colisões tem aumentado, afirma.

Quem sentiu esse aumento foi o cirurgião-dentista Alexandro Bittencourt de Carvalho, de 43 anos. Ele afirma não é possível trafegar com tranquilidade na Grande Vitória sem ter o seguro do carro. Alexandro percebeu um reajuste de 25%.

Apesar do reajuste, sempre pago o seguro por uma série de fatores: deixo o carro com mais segurança na rua e, em caso de colisão, posso acionar o seguro. No entanto, tento ficar sempre atento para não ter necessidade de acioná-lo. Em 2015, me envolvi numa colisão por distração do outro condutor que saiu do estacionamento com o veículo sem olhar que eu estava passando, afirma.

Gol, Uno, HB20 e Corolla entre os mais roubados

Os modelos Gol, Uno, HB20 e Corolla são os veículos mais visados pelos bandidos na Grande Vitória, segundo dados do Sindicato dos Corretores de Seguros, de Capitalização e Previdência Privada no Estado do Espírito Santo (Sincor-ES).

O diretor do Sincor-ES Deusdete Mantovanelli informou que foram roubados ou furtados cerca de 15 veículos por dia no ano passado que possuíam seguro. Somente em 12 dias do mês de fevereiro foram cerca de 900.

Um levantamento feito pelas seguradoras aponta que foram roubados cerca de 4 mil veículos segurados. A maioria no mês de fevereiro, mas esse foi um mês atípico por causa da paralisação da Polícia Militar, relata.

Ele acrescenta que a pessoa deve pesquisar antes de comprar um carro porque o valor do seguro pode variar também por modelo. Às vezes, um carro mais barato na concessionária pode ter o seguro mais alto. Os que são mais visados para roubo, por exemplo, tendem a ter seguros mais caros.

SAIBA MAIS

Vários fatores influenciam na variação de preço do seguro do carro. Conheça alguns deles:

Roubo e colisão - O principal fator está atrelado às frequências de colisão e roubo no CEP informado.

Utilização - A frequência com que o carro é usado, se é para lazer ou trabalho, pode influenciar no valor. Quanto mais utilizar o carro, mais riscos de acidente.

Sexo - Outro fator é o sexo do motorista. Mulheres contam com mais descontos por serem consideradas mais cuidadosas.

Equipamento - Equipamentos, como rastreadores, podem reduzir o preço em até 20%, pois em caso de roubo o veículo é recuperado com mais facilidade.

Solteiro - Uma pessoa com até 25 anos tem maior probabilidade, estatisticamente, de se envolver em um acidente, o que deixa o seguro mais caro.

Tipo de automóvel - O valor também pode variar por modelo. Por exemplo, um modelo pode ser mais visado para roubo.

Local - O lugar em que o carro vai ficar, ou seja, garagem ou rua, também interfere

Estado civil - A pessoa solteira tende a ter uma vida social mais agitada e isso pode aumentar o valor do seguro.

Ter filhos - Pessoas que levam crianças no carro são consideradas mais cautelosas.