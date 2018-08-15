Encontrado o corpo de último amigo que sumiu no Rio Doce

Na manhã desta quarta-feira (15), o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais encontrou no Rio Doce, em Aimorés (MG), o corpo do jovem Rafael de Souza Machado, de 22 anos. Ele estava desaparecido desde o último domingo (12), quando foi tomar um banho no rio com mais três amigos e todos foram levados pela correnteza. Apenas um deles conseguiu sair da água e pedir ajuda.
De acordo com o Corpo de Bombeiros de Resplendor (MG), o corpo de Rafael foi encontrado por volta das 10h30, a dois quilômetros de onde desapareceu no domingo, na altura do Centro de Aimorés. Já os corpos de Alexandre Ferreira Moreira e de Luiz Davi Andrade Silva, ambos de 18 anos, foram encontrados na manhã de terça-feira (14). Os dois foram retirados pelos bombeiros próximo a uma queda d'água do Rio Doce.
As buscas pelos três amigos começaram na manhã de segunda-feira (13). O local do rio onde tomaram banho fica a apenas sete quilômetros de Baixo Guandu, cidade do Noroeste capixaba. Alexandre estudava no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Itapina, em Colatina. Ele estava no terceiro ano do curso técnico em Zootecnia.
A Polícia Militar de Aimorés chegou a informar, na segunda-feira, que Alexandre conseguiu ligar através do celular para um amigo e que estaria preso em uma ilha do Rio Doce. Depois, foi confirmado que, na verdade, não foi uma ligação, e sim um áudio que teria sido enviado pelo rapaz antes do desaparecimento. Mas, por falta de internet, o áudio só chegou horas depois.