Encontrado o corpo de último amigo que sumiu no Rio Doce

As buscas pelos três amigos começaram na manhã de segunda-feira (13). O local do rio onde tomaram banho fica a apenas sete quilômetros de Baixo Guandu, cidade do Noroeste capixaba. Alexandre estudava no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Itapina, em Colatina. Ele estava no terceiro ano do curso técnico em Zootecnia.

A Polícia Militar de Aimorés chegou a informar, na segunda-feira, que Alexandre conseguiu ligar através do celular para um amigo e que estaria preso em uma ilha do Rio Doce. Depois, foi confirmado que, na verdade, não foi uma ligação, e sim um áudio que teria sido enviado pelo rapaz antes do desaparecimento. Mas, por falta de internet, o áudio só chegou horas depois.