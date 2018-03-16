Empresas desistem de Parque Tecnológico em Vitória

Projeto do Parque Tecnológico de Vitória, em Goiabeiras Crédito: Divulgação

Após 26 anos de discussão, o projeto de implantação de um Parque Tecnológico, em Vitória, pode não sair do papel. O problema está na destinação da área de mais de 332 mil m2 para o projeto na região de Goiabeiras. O município quer que ela seja exclusiva para o parque, mas a proposta presente no novo Plano Diretor Urbano (PDU), que deve ir para votação na Câmara, no fim do mês, segue o desejo da comunidade local: uso misto, com partilha entre empresas e residências.

Os empresários da área de tecnologia já alertaram que, se a proposta vingar, abandonam o projeto. Se for uso misto, não temos interesse. Perde o foco. Não vamos ficar isolados em volta de um conjunto residencial, assinala Luciano Raizer, que preside o Sindicato das Empresas de Informática do Espírito Santo (Sindinfo).

DISPUTA

Das três áreas em que o parque foi dividido, a discórdia atinge a Área 2 (veja quadro acima). Trata-se de um loteamento aprovado em 2012 e que pertence ao Grupo Dadalto, que tem interesse em construir residências em pelo menos parte da propriedade.

Acontece que é justamente esta área, pondera Raizer, quem tem condições legais para que o parque seja iniciado, por possuir sua regularização fundiária já definida. As demais são ainda alvo de demandas judiciais. Sem contar que não contam com a infraestrutura básica. É praticamente mato, relata, acrescentando que Vitória é a única capital da Região Sudeste que ainda não conta com este tipo de parque.

Outro problema é que a construção de casas reduziria o espaço destinado às empresas. O parque já é pequeno em relação a outros do Brasil. Não haveria espaço para as empresas se instalarem, diz Raizer. Com isto, um projeto que estava sendo viabilizado, com 50 empresas de tecnologia, numa área de 15 mil m2 foi suspenso. É o primeiro prejuízo desta discussão, relata o presidente do Sindinfo.

Ontem, o sindicato encaminhou para os vereadores e outras autoridades um relato, explicando os dez motivos para que a área seja destinada exclusivamente para o parque. Dentre os pontos destacados está a geração de emprego e renda para o município.

Segundo o presidente da Companhia de Desenvolvimento de Vitória (CDV), Leonardo Krohling, a expectativa é de que nos primeiros cinco anos sejam gerados quatro mil postos de trabalho. Já a movimentação econômica, no mesmo período, seria de R$ 600 milhões.

Krohling destaca que a arrecadação da cidade caiu muito com o fim do Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias (Fundap) e que é preciso reinventar a matriz econômica, em busca de novas fontes de renda. A aposta, segundo ele, está nas atividades humanas (e culturais, como gastronomia), nos serviços, no turismo, mas principalmente na inovação e tecnologia. É a nossa alternativa, já que não temos espaço para grandes empresas.

Quanto ao fato de que outra municípios da Grande Vitória já apresentam interesse no projeto, Krohling lembra que o que favorece a Capital na disputa é a mobilidade urbana, a presença do aeroporto e a mão de obra qualificada. Mas precisamos avançar no entendimento de que este é um projeto importante para a comunidade no entorno do parque e também para a cidade.

ENTENDA

DESTINAÇÃO

Inovação

Em uma área de mais de 332 mil m2 será implantada a Zona do Parque Tecnológico (ZPT), destinada a atividades de inovação tecnológica e economia criativa.

O que terá

Espaço com infraestrutura para atrair empresas da base tecnológica, como laboratórios de certificação de produtos, agentes de fomento à ciência, incubadoras, empresas de software, entre outras.

Impasse

O projeto municipal impede a utilização da área para fins residenciais. Projeto do PDU deve ir para votação dos vereadores com uso misto entre empresas e casas, o que não é aceito pelos empresários.

Estrutura

Parque vai contar com Centro de Inovação que está sendo construído. Atuará como indutor, estimulando projetos previstos para a área do parque.



