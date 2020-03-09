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Empresário encontra tartarugas mortas em praia da Serra

Segundo ele, era possível ver de longe algo semelhante a uma boia subindo e descendo. Me aproximei e vi duas tartarugas mortas em decomposição

Publicado em 09 de Março de 2020 às 15:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 15:11
Empresário encontra animais marinhos mortos em redes de pesca em Manguinhos Crédito: Rafael Monteiro Cruz
O empresário Rafael Monteiro Cruz, de 26 anos, encontrou na manhã desta quinta-feira (05) animais marinhos, dentre tartarugas, lagostas e siris, presos em redes de pesca no mar de Manguinhos, na Serra. Segundo ele, que estava praticando stand up paddle, era possível ver de longe algo semelhante a uma boia subindo e descendo. Me aproximei e vi duas tartarugas mortas em decomposição, relatou.
O jovem contou do esforço que empenhou em puxar as redes para a areia. Tentei tirar de lá, mas não estava conseguindo, era como se a rede tivesse presa. Fui então puxando devagar e uma tartaruga que estava viva, agonizando, subiu para respirar, e foi descendo em seguida, fazendo força para o fundo. Amarrei a rede na prancha para levar para a areia. Consegui puxar e coloquei a tartaruga viva em cima da prancha, rasgando a rede e devolvi ao mar. Depois as vísceras das outras e a rede levei para a areia, narrou.
Segundo Cruz, foram encontradas uma tartaruga viva, três mortas em decomposição, além dos outros animais que estavam todos mortos. Cheguei na areia e deixei os restos com dois salva-vidas porque eu precisava retornar ao trabalho. Isso tudo foi na praia de Manguinhos, em frente a um restaurante, a quase um quilômetro da areia, finalizou.
Animais são encontrados mortos no mar de Manguinhos Crédito: Rafael Monteiro Cruz
Acionado pela reportagem, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) informou que a responsabilidade do recolhimento dos animais marinhos em praias no Estado é da Petrobras. "Há uma condicionante específica, estabelecida pelo Ibama à Petrobras, que contratou o CTA Meio Ambiente para executar o Projeto de Monitoramento de Praias, que abarca o Espírito Santo e o norte do Rio de Janeiro".
Em nota, o órgão também informou que os animais recolhidos pelo CTA são encaminhados para o Iema, para o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), que é a instituição responsável pela operacionalização dos serviços de reabilitação de animais marinhos. "Com relação ao ocorrido em Manguinhos, na quinta-feira (05), até o momento, não foi encaminhado nenhum animal marinho para o Ipram".
Demandada a Petrobras, a empresa confirmou terem sido encontradas três tartarugas, no litoral da Serra, entre Manguinhos e Bicanga. "Elas estão em avaliação e dependendo do estágio de decomposição serão enterradas, por meio do CTA. Se as carcaças não estiverem em estágio avançado de decomposição, seguirão para análise do Ipram.
Acionada a Polícia Militar Ambiental para entender a repercussão criminal do caso, foi informado que não houve registro da ocorrência.
A Prefeitura da Serra se manifestou no sentido de que providências para o caso são de competência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).  O Ibama, por sua vez, respondeu que não foi informado sobre a ocorrência.

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