Exposição mostra fauna marinha da região da Ilha das Caieiras

Obras da exposição "Da Ilha", no Museu do Pescador, em Vitória Crédito: Luara Monteiro

O Museu Histórico da Ilha das Caieiras "Manoel dos Passos Lyrio" recebe, nesta quinta-feira (5), a exposição "Da Ilha", de Igor Maia. Essa é a primeira exposição individual do artista plástico e traz, nas imagens, desenhos que mesclam as técnicas da ilustração científica com a afetividade e a importância das espécies da vida marinha para a comunidade da Ilha das Caieiras. A abertura será às 19 horas, com entrada gratuita e classificação indicativa livre.

Propondo uma aproximação entre a arte, a ciência e a educação, Da Ilha apresentará espécies animais consideradas importantes para a economia e a cultura do bairro. Para definir suas criações, Igor Maia visitou a região por cerca de três meses e conversou com pescadores, catadores de mariscos, desfiadeiras e trabalhadores de restaurantes e bares da região.

"Busco expressar o que as pessoas da Ilha das Caieiras me ensinaram sobre aquelas espécies, como cotidiano da comunidade está relacionado com elas e o seu uso social e cultural. Por isso, para além do saber biológico e ecológico, as imagens dizem sobre a implicação dessas espécies na vida das pessoas daquela comunidade. A pesca entrosa a comunidade e possibilita trocas econômicas e comerciais e também afetivas e familiares. Essas relações são o verdadeiro tesouro da Ilha"

A exposição fica em cartaz até 6 de junho de 2020. A visitação pode ser feita de terça a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e sábados, domingos e feriados, das 11 às 15 horas.

Igor Maia é autor da exposição "Da Ilha", no Museu do Pescador, em Vitória Crédito: Luara Monteiro

O ARTISTA

Graduado em Artes Visuais pela Universidade Federal do Espírito Santo (2014-2018), Igor Maia é artista plástico, tatuador e professor. Residente em Vitória, possui experiência como mediador cultural em museus e também como instrutor de técnicas de desenho em minicursos e oficinas. Participou de algumas exposições coletivas na Grande Vitória, onde atua como professor de arte na rede pública de ensino.

Em seus primeiros anos na graduação, já flertava com as ciências biológicas e deu início à sua pesquisa e à prática do desenho naturalista. Em seus projetos artísticos, é recorrente a temática de fauna e flora brasileiras, com forte inspiração na ilustração científica.