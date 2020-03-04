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Cultura

Festival FemeArte vai reunir música, dança, poesia e exposição no Mucane

Organizado pelo Coletivo Slam Xamego, o evento pretende reunir diversos coletivos da Grande Vitória com ênfase no protagonismo feminino negro

Publicado em 04 de Março de 2020 às 19:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2020 às 19:44
Coletivo Slam Xamego em evento no Palácio Sônia Cabral, em Vitória, em junho de 2019 Crédito: Instagram/@slamxamego
O Museu Capixaba do Negro (Mucane) recebe, neste sábado (7), o Festival FemeArte. Organizado pelo Coletivo Slam Xamego, o evento pretende reunir diversos coletivos da Grande Vitória com ênfase no protagonismo feminino negro, com o intuito de promover um espaço para mulheres negras, onde possam compartilhar vivências e subjetividades, além de reafirmar seu lugar na arte e na cultura capixaba. 
Assim, serão realizadas de música, dança, além de uma exposição de fotografias e poesias. A classificação indicativa é de 12 anos e a entrada é gratuita.
O Slam Xamego é um coletivo formado por jovens munícipes de Vitória, que desde janeiro de 2019 organiza uma competição de poesia falada e performática na praça dos Namorados, com o intuito de dialogar sobre as diferentes manifestações de violência sofridas pela juventude, utilizando o afeto e a poesia como forma de enfrentamento a tais violências.

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Segundo as organizadoras, a ideia do festival se deu a partir de uma troca de vivências com outras artistas capixabas, percebendo que o Estado é o terceiro no ranking de feminicídio.
"Enquanto artistas negras periféricas, vimos a importância e urgência de lutar contra um sistema que só nos mata. Mostrar que não somos apenas estatísticas e que o nosso Estado tem artistas competentes e talentosas", afirma uma das proponentes Jasiane Silva Alves.

FESTIVAL FEMMEARTE

  • Quando: 7 de março (sábado), a partir das 18h
  • Onde:  Museu Capixaba do Negro (Mucane)  Avenida República, 121  Centro
  • Entrada gratuita
  • Classificação indicativa: 12 anos

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