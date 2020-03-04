Festival FemeArte vai reunir música, dança, poesia e exposição no Mucane

Coletivo Slam Xamego em evento no Palácio Sônia Cabral, em Vitória, em junho de 2019 Crédito: Instagram/@slamxamego

O Museu Capixaba do Negro (Mucane) recebe, neste sábado (7), o Festival FemeArte. Organizado pelo Coletivo Slam Xamego, o evento pretende reunir diversos coletivos da Grande Vitória com ênfase no protagonismo feminino negro, com o intuito de promover um espaço para mulheres negras, onde possam compartilhar vivências e subjetividades, além de reafirmar seu lugar na arte e na cultura capixaba.

Assim, serão realizadas de música, dança, além de uma exposição de fotografias e poesias. A classificação indicativa é de 12 anos e a entrada é gratuita.

O Slam Xamego é um coletivo formado por jovens munícipes de Vitória, que desde janeiro de 2019 organiza uma competição de poesia falada e performática na praça dos Namorados, com o intuito de dialogar sobre as diferentes manifestações de violência sofridas pela juventude, utilizando o afeto e a poesia como forma de enfrentamento a tais violências.

Segundo as organizadoras, a ideia do festival se deu a partir de uma troca de vivências com outras artistas capixabas, percebendo que o Estado é o terceiro no ranking de feminicídio.

"Enquanto artistas negras periféricas, vimos a importância e urgência de lutar contra um sistema que só nos mata. Mostrar que não somos apenas estatísticas e que o nosso Estado tem artistas competentes e talentosas", afirma uma das proponentes Jasiane Silva Alves.

FESTIVAL FEMMEARTE