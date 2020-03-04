ES tem oficinas de graça para capacitar mulheres no audiovisual

Projeto Remonta, no Espírito Santo, capacita mulheres para produção de audiovisual Crédito: Divulgação

Próximo do Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março, o tema representatividade está em voga nas campanhas, discussões, mesas de bares e até nas salas de cinema. Em época de "Me Too" e busca de representantes femininas em altos cargos do universo cinematográfico, vemos diversas manifestações como a de Natalie Portman no Oscar, em que usou um vestido com nomes de diretoras não indicadas ao prêmio bordados na peça.

Para alguns críticos de cinema, mulheres não são indicadas a premiações como o Oscar porque não estão, de fato, trabalhando nos bastidores da indústria cinematográfica. Pensando neste cenário, um seminário repleto de oficinas deste universo serão oferecidas gratuitamente a mulheres até o fim do mês em espaços de Vitória e Serra.

Chamado de Remonta, o evento de formação audiovisual começa nesta sexta-feira (6) e tem a maioria da programação realizada na Ufes, em Goiabeiras. Segundo as organizadoras, o evento também aposta na diversidade e é aberto também a mulheres e homens trans que queiram se profissionalizar na área de audiovisual.

"É um meio muito masculino, mesmo. Mixadora mulher, por exemplo, não tem. E o que ajuda muito a inclusão nesses casos é a profissionalização. E fiquei muito feliz de Vitória ter um evento desse para sair um pouco do eixo Rio X São Paulo", fala Simone Alves, que virá da capital paulista ministrar a oficina de "Edição de Diálogos", que acontece entre os dias 17 e 19 de março, na Ufes e no Mucane.

A professora explica que a oficina será bastante prática e que as alunas vão gravar cenas, poder escutar e ver como o processo é tratado profissionalmente. "Vamos ver até que ponto dá para 'limpar' o som e deixá-lo mais nítido, como fazer os cortes, tudo na prática", conta.

Além das aulas de Simone, também estão disponíveis as oficinas de "Acústica e captação de Som Direto", "Assistência de Câmera", "Interpretação para Cinema" e "Iluminação e Noções básicas de Elétrica". Confira a programação completa no fim da matéria.

Cada oficina possui 15 vagas e carga horária de 12 horas (60 horas na totalidade do ciclo de capacitação). As inscrições podem ser feitas pela internet até 10 de março e são gratuitas. Elas estão disponíveis nas redes sociais do projeto Remonta ou neste link

CENÁRIO CAPIXABA

Idealizadora do projeto, Juane Vaillant também destaca que a iniciativa chega em um momento em que as mulheres querem ocupar novos espaços no ambiente profissional da arte. Segundo dados da Agência Nacional de Cinema (Ancine), 77,5% dos filmes lançados em 2016 foram produzidos por homens.

"O Espírito Santo está pareado com o restante do Brasil: poucas oportunidades para mulheres, principalmente em áreas técnicas. Isso começa desde a faculdade, com mulheres sempre empurradas para cargo de produção e homens ficando mais nas câmeras, fios, elétrica. Isso dificulta a entrada de mulheres que têm interesse nessas áreas", explica Juane.

"Uma equipe mista (com homens e mulheres) colabora para filmes melhores. (No seminário) vamos dar enfoque a algumas profissões dentro do audiovisual que precisam de profissionais capacitados no Estado. A gente sente necessidade de aprofundar nesses temas, como pós-produção, produção executiva, que são tão importantes quanto os outros", completa.

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