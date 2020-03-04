ES tem oficinas de graça para capacitar mulheres no audiovisual

Próximo do Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março, o tema representatividade está em voga nas campanhas, discussões, mesas de bares e até nas salas de cinema. Em época de "Me Too" e busca de representantes femininas em altos cargos do universo cinematográfico, vemos diversas manifestações como a de Natalie Portman no Oscar, em que usou um vestido com nomes de diretoras não indicadas ao prêmio bordados na peça.
Para alguns críticos de cinema, mulheres não são indicadas a premiações como o Oscar porque não estão, de fato, trabalhando nos bastidores da indústria cinematográfica. Pensando neste cenário, um seminário repleto de oficinas deste universo serão oferecidas gratuitamente a mulheres até o fim do mês em espaços de Vitória e Serra.
Chamado de Remonta, o evento de formação audiovisual começa nesta sexta-feira (6) e tem a maioria da programação realizada na Ufes, em Goiabeiras. Segundo as organizadoras, o evento também aposta na diversidade e é aberto também a mulheres e homens trans que queiram se profissionalizar na área de audiovisual.
"É um meio muito masculino, mesmo. Mixadora mulher, por exemplo, não tem. E o que ajuda muito a inclusão nesses casos é a profissionalização. E fiquei muito feliz de Vitória ter um evento desse para sair um pouco do eixo Rio X São Paulo", fala Simone Alves, que virá da capital paulista ministrar a oficina de "Edição de Diálogos", que acontece entre os dias 17 e 19 de março, na Ufes e no Mucane.
A professora explica que a oficina será bastante prática e que as alunas vão gravar cenas, poder escutar e ver como o processo é tratado profissionalmente. "Vamos ver até que ponto dá para 'limpar' o som e deixá-lo mais nítido, como fazer os cortes, tudo na prática", conta.
Além das aulas de Simone, também estão disponíveis as oficinas de "Acústica e captação de Som Direto", "Assistência de Câmera", "Interpretação para Cinema" e "Iluminação e Noções básicas de Elétrica". Confira a programação completa no fim da matéria.
Cada oficina possui 15 vagas e carga horária de 12 horas (60 horas na totalidade do ciclo de capacitação). As inscrições podem ser feitas pela internet até 10 de março e são gratuitas. Elas estão disponíveis nas redes sociais do projeto Remonta ou neste link.
CENÁRIO CAPIXABA
Idealizadora do projeto, Juane Vaillant também destaca que a iniciativa chega em um momento em que as mulheres querem ocupar novos espaços no ambiente profissional da arte. Segundo dados da Agência Nacional de Cinema (Ancine), 77,5% dos filmes lançados em 2016 foram produzidos por homens.
"O Espírito Santo está pareado com o restante do Brasil: poucas oportunidades para mulheres, principalmente em áreas técnicas. Isso começa desde a faculdade, com mulheres sempre empurradas para cargo de produção e homens ficando mais nas câmeras, fios, elétrica. Isso dificulta a entrada de mulheres que têm interesse nessas áreas", explica Juane.
"Uma equipe mista (com homens e mulheres) colabora para filmes melhores. (No seminário) vamos dar enfoque a algumas profissões dentro do audiovisual que precisam de profissionais capacitados no Estado. A gente sente necessidade de aprofundar nesses temas, como pós-produção, produção executiva, que são tão importantes quanto os outros", completa.
SERVIÇO
- SEMINÁRIO NOVOS FORMATOS AUDIOVISUAIS
- Local: Cine Metrópolis (Ufes - Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória)
- SEXTA-FEIRA (6)
- 10h: Assistência de Direção - Carolini Covre (ES)
- 13h: Mixagem para Longas e Séries - Ariel Henrique (SP)
- 16h30: Mesa "A Produção Audiovisual no ES: Novos Formatos, Novos Caminhos"
- SÁBADO (7)
- 10h: Formatação para Roteiro Técnico - Gabriela Alves (ES)
- 13h: Produção Executiva - Ursula Dart (ES)
- 16h: Coordenação de Pós-produção - Tamara Zelazo (RJ)
- OFICINAS
- 17 A 19 DE MARÇO
- Acústica e Som Direto com Carolina Barranco (SP)
- Local: Ufes, Goiabeiras, Vitória
- Horário: 9h às 13h
- Edição de Diálogos com Simone Alves (SP)
- Local: Ufes, Goiabeiras, Vitória
- Horário: 14h às 18h
- Assistência de Câmera com Ana Carolina Nascimento (RJ/ES)
- Local: Mucane, Centro de Vitória
- Horário: 9h às 18h
- 25 A 28 DE MARÇO
- Interpretação para Cinema com Sandra Chagas (ES)
- Local: Centro Cultural Eliziário Rangel, São Diogo I, Serra
- Horário: 9h às 13h
- Iluminação e Noções Básicas de Elétrica com Tatiane Ursulino (SP)
- Local: Mucane, Centro de Vitória
- Horário: 9h às 13h