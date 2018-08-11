Em vídeo, Paulo Hartung comenta sobre acidente com helicóptero no ES

Horas após o acidente com helicóptero em Domingos Martins, região Serrana do Espírito Santo, o governador do Estado, Paulo Hartung, divulgou um vídeo comentando sobre ocorrido e informando sobre o estado de saúde dos ocupantes da aeronave. Segundo ele, todos passam bem, inclusive a primeira-dama, Cristina Gomes, que teve uma luxação devido ao impacto na hora do acidente, ocorrido na tarde desta sexta-feira (10).

"Hoje no final da tarde eu me desloquei pra Domingos Martins para participar de um evento de cinema que está acontecendo no município. Na hora que fomos pousar na fazenda do Estado, na fazenda do Incaper, a aeronave desequilibrou por algum motivo e nós fomos vítimas de um acidente. Eu estou gravando essa mensagem pra dizer que eu estou bem, graças a Deus. A Cristina está bem, machucou um pouquinho, uma luxação, uma intercorrência mais simples. Os dois pilotos estão bem. Achei importante fazer essa mensagem pra tranquilizar todos os nossos amigos, a população do Estado do Espírito Santo. Um acidente mas, graças a Deus, as vidas humanas, todas elas, preservadas e a gente pode seguir em frente nessa caminhada".