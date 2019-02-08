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Em pouco mais de dois meses, cratera reabre com chuva na Serra

No dia 6 de dezembro, o mesmo problema foi registrado na avenida, com cerca de dez metros metros de profundidade

Publicado em 

08 fev 2019 às 10:14

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 10:14

Buraco reabriu em Colina de Laranjeiras, na Serra Crédito: Caíque Verli
O rompimento de uma manilha por causa da chuva forte durante a noite desta quinta-feira (09) voltou a abrir uma cratera em Colina de Laranjeiras, na Serra, na Avenida Barão do Rio Branco. O buraco tem cerca de cinco metros de profundidade, segundo a prefeitura, e voltou a abrir em menos de dois meses. 
No dia 6 de dezembro, o mesmo problema foi registrado na avenida, com cerca de dez metros metros de profundidade. Desta vez o buraco é um pouco menor, porém mais largo, mas fica no mesmo lugar, perto de uma rotatória de Colina de Laranjeiras.
Em pouco mais de dois meses, cratera reabre com chuva na Serra
> Forte chuva alaga ruas e avenidas no Espírito Santo
De acordo com a prefeitura da Serra, o rompimento de uma manilha fez com que o buraco se abrisse. Assim como em dezembro, a área precisou ser isolada para que nenhum acidente acontecesse, já que a via é movimentada durante a manhã e existe uma faculdade por perto.
Autônomo Edson Kalke, de 42 anos, morador da região de Colina de Laranjeiras Crédito: Caíque Verli
O autônomo Edson Kalke, de 42 anos, morador da região, acredita que faltou atenção para a situação. “Eu acho que a Prefeitura e a empresa responsável pela obra precisam olhar isso com mais carinho porque todo o fluxo de água da BR 101 quando chove vem para cá e as manilhas são pequenas e não suportam a quantidade de água. Choveu, sempre abre. Se fosse um serviço bem feito, não abriria de novo", declarou.
> Espírito Santo sob alerta de chuva, tempestade de raios e granizo
Em dezembro, a Cesan foi ao local e constatou que havia a necessidade de manutenção na rede de drenagem pluvial. Técnicos da prefeitura estão no local avaliando a situação desta vez.
PREFEITURA DIZ QUE BURACO NÃO É O MESMO
Em nota, a prefeitura da Serra afirmou que o local da ocorrência não é o mesmo do mês de dezembro. Apesar disso, moradores do local e até técnicos da própria administração garantiram que a cratera apareceu no mesmo lugar onde tinha um buraco com cerca de 10 metros de profundidade no final do ano passado. A foto também mostra a cratera de dezembro perto da rotatória. Veja a foto abaixo:
Cratera aberta em asfalto na Serra, em dezembro Crédito: Diony Silva | TV Gazeta
Com informações de Caíque Verli 

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