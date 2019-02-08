Buraco reabriu em Colina de Laranjeiras, na Serra Crédito: Caíque Verli

O rompimento de uma manilha por causa da chuva forte durante a noite desta quinta-feira (09) voltou a abrir uma cratera em Colina de Laranjeiras, na Serra, na Avenida Barão do Rio Branco. O buraco tem cerca de cinco metros de profundidade, segundo a prefeitura, e voltou a abrir em menos de dois meses.

No dia 6 de dezembro, o mesmo problema foi registrado na avenida, com cerca de dez metros metros de profundidade. Desta vez o buraco é um pouco menor, porém mais largo, mas fica no mesmo lugar, perto de uma rotatória de Colina de Laranjeiras.

Your browser does not support the audio element. Em pouco mais de dois meses, cratera reabre com chuva na Serra

De acordo com a prefeitura da Serra, o rompimento de uma manilha fez com que o buraco se abrisse. Assim como em dezembro, a área precisou ser isolada para que nenhum acidente acontecesse, já que a via é movimentada durante a manhã e existe uma faculdade por perto.

Autônomo Edson Kalke, de 42 anos, morador da região de Colina de Laranjeiras Crédito: Caíque Verli

O autônomo Edson Kalke, de 42 anos, morador da região, acredita que faltou atenção para a situação. “Eu acho que a Prefeitura e a empresa responsável pela obra precisam olhar isso com mais carinho porque todo o fluxo de água da BR 101 quando chove vem para cá e as manilhas são pequenas e não suportam a quantidade de água. Choveu, sempre abre. Se fosse um serviço bem feito, não abriria de novo", declarou.

Em dezembro, a Cesan foi ao local e constatou que havia a necessidade de manutenção na rede de drenagem pluvial. Técnicos da prefeitura estão no local avaliando a situação desta vez.

PREFEITURA DIZ QUE BURACO NÃO É O MESMO

Em nota, a prefeitura da Serra afirmou que o local da ocorrência não é o mesmo do mês de dezembro. Apesar disso, moradores do local e até técnicos da própria administração garantiram que a cratera apareceu no mesmo lugar onde tinha um buraco com cerca de 10 metros de profundidade no final do ano passado. A foto também mostra a cratera de dezembro perto da rotatória. Veja a foto abaixo:

Cratera aberta em asfalto na Serra, em dezembro Crédito: Diony Silva | TV Gazeta