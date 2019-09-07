Home
Em ofício, Iases admite à Justiça superlotação de unidades de internação

Segundo o juiz Carlos Abad, o Iases informou, por ofício, que todas as unidades de internação estão com lotação acima de suas capacidades