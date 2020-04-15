Em meio à pandemia, apostador de Vila Velha fatura R$ 408 mil na Lotomania

Duas apostas de Vila Velha se deram bem na Lotomania na noite desta terça-feira (14). Um apostador acertou 20 dezenas e vai levar para casa, sozinho, R$ 408.565,35. O outro morador da cidade não acertou nenhuma dezena, ou seja, zero pontos, e faturou R$ 72.633,33. Nada mau para passar a quarentena, não é mesmo?!
Os números sorteados foram 01, 04, 08, 11, 13, 16, 19, 22, 27, 31, 38, 46, 47, 51, 61, 66, 69, 86, 90, 99.
Quem acertou 19 números, vai levar R$ 18.158,33. Quem fez 18 dezenas, ganhou R$ 1.441,14. Com 17 acertos, a pessoa faturou R$ 182,31. Dezesseis dezenas, R$ 29,79. E 15 dezenas: R$ 7,51.