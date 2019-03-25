Em cúmulo do vandalismo, bicicleta é jogada na Baía de Vitória

"A população que reclama do governo é a mesma que não faz a parte dela. Mesmo diante de um claro benefício, as pessoas vandalizam", declarou a publicitária Polyana Figueiredo, de 39 anos. Ela, que estava pedalando uma bicicleta "amarelinha" compartilhada, por volta das 11h40 deste domingo (24), deparou-se com a situação de aparente descaso: outra bike do mesmo sistema estava jogada na Baía de, no Centro da cidade.