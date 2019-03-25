Em cúmulo do vandalismo, bicicleta é jogada na Baía de Vitória

"A população que reclama do governo é a mesma que não faz a parte dela. Mesmo diante de um claro benefício, as pessoas vandalizam", declarou a publicitária Polyana Figueiredo, de 39 anos. Ela, que estava pedalando uma bicicleta "amarelinha" compartilhada, por volta das 11h40 deste domingo (24), deparou-se com a situação de aparente descaso: outra bike do mesmo sistema estava jogada na Baía de Vitória, no Centro da cidade.
Acionada pela reportagem nesta segunda-feira, a empresa Yellow respondeu nesta terça (26) que está averiguando o caso.
SEGUNDA-FEIRA
Nesta segunda-feira (25), mais uma bicicleta foi encontrada em cima de ponto de ônibus em Vitória. Desta vez, foi vista na Avenida Américo Buaiz, próximo à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), na Enseada do Suá.
A empresa Yellow, responsável pela disponibilização das bikes "amarelinhas" por aluguel na Capital, já orientou no sentido de que as bicicletas não sejam deixadas em locais que atrapalhem o deslocamento de pedestres e veículos. Ainda assim, não só casos de acorrentamento de unidades em lugares impróprios vêm sendo vistos, como também verdadeiros atos de vandalismo.