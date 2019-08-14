Em 24 horas, temperatura cai mais de 11ºC no Espírito Santo

Chuva e frio na Grande Vitória - 14/08/2019 Crédito: Vitor Jubini

Com a chegada da frente fria ao Espírito Santo , a queda de temperatura em terras capixabas chegou a 11,6º graus em apenas 24 horas. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que apontam a maior queda brusca na temperatura na cidade de Presidente Kennedy, na região Sul do Estado: das 13 horas de terça-feira (13) às 13 horas desta quarta (14), a temperatura caiu de 32,3º C para 20,8º C.

Outras cidades que registraram grande variação térmica, no mesmo período de tempo em análise, foram:

- Alegre: de 32,4º C para 21º C | Variação de 11,4 graus

- Alfredo Chaves: de 30,9º C para 19,9º C | Variação de 11 graus

- Venda Nova do Imigrante: de 27,5º C para 17,5º C | Variação de 10 graus

- Vitória: de 31,1º C para 21,3º C | Variação de 9,8 graus

- Vila Velha: de 29,7º C para 20,3º C | Variação de 9,4 graus

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