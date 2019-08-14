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Frente fria

Em 24 horas, temperatura cai mais de 11ºC no Espírito Santo

Frente fria chegou derrubando as temperaturas nas cidades capixabas. No topo do ranking, Presidente Kennedy com variação de 11,6ºC
Dr. Manoel Rocha

Dr. Manoel Rocha

Publicado em 

14 ago 2019 às 11:34

Publicado em 14 de Agosto de 2019 às 11:34

Chuva e frio na Grande Vitória - 14/08/2019 Crédito: Vitor Jubini
Com a chegada da frente fria ao Espírito Santo, a queda de temperatura em terras capixabas chegou a 11,6º graus em apenas 24 horas. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que apontam a maior queda brusca na temperatura na cidade de Presidente Kennedy, na região Sul do Estado: das 13 horas de terça-feira (13) às 13 horas desta quarta (14), a temperatura caiu de 32,3º C para 20,8º C.
Outras cidades que registraram grande variação térmica, no mesmo período de tempo em análise, foram:
- Alegre: de 32,4º C para 21º C | Variação de 11,4 graus
- Alfredo Chaves: de 30,9º C para 19,9º C | Variação de 11 graus
- Venda Nova do Imigrante: de 27,5º C para 17,5º C | Variação de 10 graus
- Vitória: de 31,1º C para 21,3º C | Variação de 9,8 graus
- Vila Velha: de 29,7º C para 20,3º C | Variação de 9,4 graus
ALERTA DA MARINHA
A chegada de uma frente fria já estava prevista pela Marinha do Brasil desde esta terça-feira (13), responsável por trazer ventos fortes com intensidade de até 74km/h para o litoral do Espírito Santo, ao norte de Itaoca, distrito de Itapemirim, entre esta quarta-feira (14) à tarde e quinta-feira (15) à noite. Já ao sul de Itaoca, os ventos podem chegar a 60km/h. 
> Ventania suspende visitas ao Cristo Redentor no Rio

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