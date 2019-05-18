DEFESA CIVIL

Em 24 horas, chove cinco vezes mais do que o esperado em Vitória

Segundo a Defesa Civil, já choveu 249 mm. Para todo o mês de maio o volume de chuva esperado era de 78 mm

Publicado em 18 de maio de 2019 às 15:02 - Atualizado há 6 anos

Ruas do bairro República, em Vitória, ficaram alagadas na manhã deste sábado (18) Crédito: Internauta Gazeta Online

Devido ao intenso volume de chuva nas últimas 24 horas, a Defesa Civil de Vitória alerta para o risco de deslizamento em encostas e áreas de risco da capital.

Segundo a Defesa Civil, já choveu 249 mm nas últimas 24 horas, cinco vezes mais do que o previsto para o dia, que era de 50 milímetros. Para todo o mês de maio o volume de chuva esperado era de 78 mm.

A Defesa Civil de Vitória aconselha aos moradores de áreas de encosta que fiquem atentos a qualquer movimentação do solo e de rolamento de blocos. Nesses casos, a recomendação do órgão é sair do imóvel e entrar em contato com o telefone de plantão 24 horas: 98818-4432. Os chamados também podem ser feitos pelo Fala Vitória 156.

Diante deste cenário, a Defesa Civil solicitou a todas as secretarias que possuem interface como Plano de Contingência que mantenham as suas equipes operacionais de sobreaviso 24 horas para o atendimento de eventuais ocorrências.

ALAGAMENTOS

Em um curto espaço de tempo, foram identificados vários pontos de alagamento em vários bairros da capital, como or exemplo, Tabuazeiro, Santa Lúcia, Bento Ferreira e Avenida Maruípe. A saída da Terceira Ponte também foi internada no sentido Vitória-Vila Velha. A Defesa Civil orienta evitar passar por esses pontos.

BOMBEAMENTO

A Central de Serviços tambem informa que as estações de bombeamento de Vitória operam 24 horas por dia e são acionadas automaticamente para escoar a água para o mar. Mas devido ao volume de água associado ao fenômeno de maré alta o escoamento das águas foi prejudicado.

As estações de bombeamento estão em pleno funcionamento: Estação de Bombeamento Doutor Antônio Ferreira da Silva, em Santa Luiza; Estação Praia do Canto; Estação Bento Ferreira/Santa Lúcia, em Bento Ferreira; e Estação Viaduto da Ufes, em Jardim da Penha.

Com informações do site da Prefeitura de Vitória

ENTENDA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.

A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Reprodução | Somar Meteorologia

O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora. E como podemos medir a chuva em uma cidade grande?

Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos da cidade, vão indicar o quanto choveu - e, só então, esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.

VEJA COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta