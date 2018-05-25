'Ele tirou tudo dela', desabafa a mãe diante do assassino de Thayná

Clemilda esteve lado a lado com Ademir, acusado de matar sua filha Thayná Crédito: Magno Malta/ Divulgação

Clemilda Aparecida de Jesus se mostrou muito indignada com Ademir, que durante todo o tempo que esteve na sala em que são prestados os depoimentos escondeu seu rosto e negou ter cometido o crime contra a adolescente.

"Ele tirou tudo dela, todos os sonhos, tudo. Ele teve a coragem de estuprar, matar e colocar fogo nela. Ele não tem noção o que fez na minha vida. Ela tinha medo de um mosquito, mas não tinha medo de um ser humano. Ele é um monstro que merece sofrer. Não sei como ele convenceu minha filha entrar naquele carro. Porque sempre conversava com minha filha", declarou Clemilda, que acrescentou: "Quero saber o que ele disse para minha filha."

Ademir, mesmo com o rosto encoberto pela mão, se defendeu das acusações feitas pela mãe de Thayná e reiterou que é inocente. , se defendeu das acusações feitas pela mãe de Thayná e reiterou que é inocente.

"Vou responder ela: aquele dia no fórum eu iria falar quem estava naquele carro. Não era eu. Se puxar um zoom da câmera veria que era uma pessoa gorda de barba e branca. Perto dele sou um negro. Não tenho nada a ver com esse caso do Bairro Universal. Os policiais roubaram minhas coisas, em Porto Alegre. A perícia fez uma perícia falsa. Estou providenciando esclarecer isso", disse Ademir

Durante as falas de Clemilda, muita gente que estava acompanhando os depoimentos demonstrou emoção no auditório do MP-ES. Foi possível ouvir algumas falas de revolta com o que disse Ademir a Clemilda.