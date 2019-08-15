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Obras na BR 101

Eco101 começa última fase de estruturação da ponte sobre o Rio Jucu

Operação terá inicio nesta sexta-feira (16); trânsito não sofrerá nenhuma interdição

Publicado em 15 de Agosto de 2019 às 18:55

Bianca Martins

Bianca Martins

Publicado em 

15 ago 2019 às 18:55
Eco101 realiza operação para içamento de vigas Crédito: Divulgação | ECO 101
A última fase da operação do levantamento de mais dez vigas que farão parte da estrutura da nova ponte sobre o Rio Jucu, localizada no quilômetro 310,8 da BR 101 será realizada nesta sexta-feira (16) e no sábado (17), das 7h às 19h. Segundo a Eco101, concessionária que administra a rodovia, o trânsito não sofrerá nenhuma interdição.
Segundo a Gerência de Engenharia da Eco101, toda a operação e movimentação (que faz parte das obras de duplicação do trecho entre os municípios de Viana e Guarapari), acontecerão dentro do canteiros de obras. Serão cinco vigas de 17,5 metros e 25 toneladas cada e as outras cinco com 23,5 metros e 32 toneladas cada.
> Proposta do Ibama pode liberar duplicação no Trecho Norte da BR 101
Após finalizarem os serviços, a próxima etapa das equipes são os trabalhos de instalação das lajes pré-moldadas, concretagem, pavimentação e sinalização.
Com a conclusão da obra, o fluxo de veículos da rodovia será desviado para a nova ponte para permitir as obras de ampliação da ponte já existente sobre o Rio Jucu. Ao final das duas obras, a nova ponte será utilizada para tráfego do sentido Norte e a existente para o sentido Sul da rodovia. Elas contarão com duas faixas de rolamento e acostamento.
As obras de duplicação e ampliação da BR 101 tiveram início em maio de 2018 e têm previsão de conclusão em dezembro de 2019.

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