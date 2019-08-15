Eco101 começa última fase de estruturação da ponte sobre o Rio Jucu

Com a conclusão da obra, o fluxo de veículos da rodovia será desviado para a nova ponte para permitir as obras de ampliação da ponte já existente sobre o Rio Jucu. Ao final das duas obras, a nova ponte será utilizada para tráfego do sentido Norte e a existente para o sentido Sul da rodovia. Elas contarão com duas faixas de rolamento e acostamento.