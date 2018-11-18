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Jardim da Penha

Dono de lanchonete de Vitória faz post para identificar pichador

O dono da lanchonete, que conversou com a reportagem do Gazeta Online neste sábado (17), desabafou sobre outros casos semelhantes que já aconteceram no estabelecimento, que funciona desde 2005

Publicado em 17 de Novembro de 2018 às 23:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2018 às 23:02
Fachada pichada Crédito: Sfiheria
Uma lanchonete tradicional de Jardim da Penha, em Vitória, teve a fachada pichada por volta das 4h20 da madrugada deste sábado (17). Em um apelo nas redes sociais, o dono do estabelecimento pediu ajuda de clientes e moradores da região para tentar identificar o rapaz que depredou o local.
"Procura-se este marginal que pichou toda a fachada da nossa loja. Ele atua na madrugada depredando o patrimônio que as pessoas constroem a custo de muita luta e trabalho", diz parte da publicação feita no Facebook da Sfiheria.
VEJA PUBLICAÇÃO
O dono da lanchonete, que conversou com a reportagem do Gazeta Online neste sábado (17), desabafou sobre outros casos semelhantes que já aconteceram no estabelecimento, que funciona desde 2005. "Isso já aconteceu outras vezes. Sempre reformamos a fachada de loja e, há pouco tempo, fizemos uma reforma geral. Aí ele foi lá e pichou as três portas da fachada, mesmo com o uso de câmeras de segurança", contou Carlos Eduardo Souza dos Santos.
Em setembro deste ano, outro rapaz chegou a pichar a fachada da loja e foi identificado pelo proprietário. Como reparo ao dano causado, o jovem fez um grafite nas portas do estabelecimento como pedido de desculpas.
> Jardim da Penha: bairro de Vitória com muitas histórias para contar
"Já recebemos telefonemas e consegui identificar hoje quem é o rapaz da foto. Tentei contato com ele por Instagram, mas ainda não me respondeu. Ele parece ser do Ceará e está aqui estudando arquitetura. É grafiteiro e trabalha com competição de maquetes", disse.
Perguntado sobre quais medidas vai tomar, Carlos Eduardo disse que vai pedir para que o rapaz repare o dano e, se ele negar, vai entrar com uma ação judicial contra o pichador.
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