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Arcebispo

Dom Silvestre é internado com meningite em Minas Gerais

Segundo os familiares, ele responde positivamente ao tratamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2018 às 19:23

Publicado em 21 de Outubro de 2018 às 19:23

Dom Silvestre, arcebispo emérito da Arquidiocese de Vitória entre 1984 e 2004, está internado, em Minas Gerais, em com meningite Crédito: Ricardo Medeiros
O Arcebispo emérito da Arquidiocese de Vitória, Dom Silvestre Luiz Scandian, de 86 anos, está internado há uma semana na UTI de um hospital em Juiz de Fora, Minas Gerais, com diagnóstico de meningite. De acordo com a família, os médicos informaram que a situação é delicada, mas que Dom Silvestre está respondendo positivamente ao tratamento.
A mudança para Minas Gerais aconteceu há um mês, pois, devido à idade, Dom Silvestre estava precisando de mais assistência. "Ele estava sendo bem cuidado em Ponta Formosa (em Vitória), mas em Juiz de Fora há mais pessoas o assistindo", informou a família.
Dom Silvestre é internado com meningite em Minas Gerais
Dom Silvestre foi arcebispo coadjutor da Arquidiocese de Vitória entre 1981 e 1984; e emérito de 1984 a 2004. Em maio de 2017, o novo prédio do Instituto de Filosofia e Teologia recebeu o nome de Dom Silvestre Luiz Scandian, onde o bispo emérito participou da cerimônia. 
Nos 20 anos, em que comandou a Arquidiocese de Vitória, o arcebispo foi um dos principais líderes de uma igreja, com voz combativa e antenada às questões políticas e sociais.
 

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