Dom Silvestre é internado com meningite em Minas Gerais

Dom Silvestre, arcebispo emérito da Arquidiocese de Vitória entre 1984 e 2004, está internado, em Minas Gerais, em com meningite Crédito: Ricardo Medeiros

Dom Silvestre Luiz Scandian O Arcebispo emérito da Arquidiocese de Vitória,, de 86 anos, está internado há uma semana na UTI de um hospital em Juiz de Fora, Minas Gerais, com diagnóstico de meningite. De acordo com a família, os médicos informaram que a situação é delicada, mas que Dom Silvestre está respondendo positivamente ao tratamento.

A mudança para Minas Gerais aconteceu há um mês, pois, devido à idade, Dom Silvestre estava precisando de mais assistência. "Ele estava sendo bem cuidado em Ponta Formosa (em Vitória), mas em Juiz de Fora há mais pessoas o assistindo", informou a família.

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Dom Silvestre foi arcebispo coadjutor da Arquidiocese de Vitória entre 1981 e 1984; e emérito de 1984 a 2004. Em maio de 2017, o novo prédio do Instituto de Filosofia e Teologia recebeu o nome de Dom Silvestre Luiz Scandian, onde o bispo emérito participou da cerimônia.

Nos 20 anos, em que comandou a Arquidiocese de Vitória, o arcebispo foi um dos principais líderes de uma igreja, com voz combativa e antenada às questões políticas e sociais.