Dois motoristas abordados por minuto em blitze do Carnaval de Vitória

Dos 705 veículos, o teste do bafômetro foi realizado em 521 motoristas pelos seis pontos de policiamento, entre 0h e 6h deste domingo (24)