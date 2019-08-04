Dois meses após ser atropelado, Miguel aparece fazendo embaixadinhas

O pequeno Miguel Muniz, de 9 anos, foi atropelado em maio e sofreu fraturas graves na perna. Menos de 3 meses depois, já consegue fazer embaixadinhas mesmo de moletas Crédito: Reprodução

Miguel teve alta no dia 12 de junho e até voltou a estudar. Inclusive, a fisioterapia tem sido parte de sua rotina, já que o estudante quebrou o fêmur e teve a rótula do joelho partida em quatro pedaços, além de um deslocamento de bacia, no acidente. e até voltou a estudar. Inclusive, a fisioterapia tem sido parte de sua rotina, já que o estudante quebrou o fêmur e teve a rótula do joelho partida em quatro pedaços, além de um deslocamento de bacia, no acidente.

Imagem de momentos Miguel momentos antes de ser atropelado na Serra Crédito: Reprodução

Nas imagens feitas pela mãe dele, Daiana Aparecida Gomes, Miguel aparece sorridente e se equilibrando nas moletas, brincando quase como se nada tivesse acontecido. "Ontem (3), nós fomos à praia com uns amigos e ele encontrou uma bola encostada em um cantinho. Ele começo a empurrar ela devagar com o pé e, quando a gente viu, Miguel já estava fazendo embaixadinha. Todo mundo ficou muito feliz, mas ele ainda sente muita dor, só que consegue se mover mais", conta Daiana.

AJUDA

Na escola, os amigos e professores têm ajudado muito na readaptação de Miguel. Segundo a mãe, todos estão muito felizes com o retorno dele em um período muito menor que o previsto pelos médicos.

Daiana afirma que o prazo para o filho voltar a andar tinha sido de, no mínimo, três meses. Porém, com a boa recuperação dele, ele já apresenta melhoras incríveis em apenas dois meses.

"Que ele vá ficar 100%, eu não digo. Mas 95%, eu creio porque, como quebrou em muitos lugares, acho que tem que fazer mais fisioterapia. Só que ele tem mostrado uma recuperação sobrenatural, os médicos disseram que demoraria uns três meses, mas daí ele já está até fazendo embaixadinha", diz a mãe.

VEJA MIGUEL JOGANDO BOLA NA PRAIA

RELEMBRE O ACIDENTE