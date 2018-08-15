Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Diplomas falsos: prisões de mulheres foram equivocadas, diz defesa
Mestre Oculto

Diplomas falsos: prisões de mulheres foram equivocadas, diz defesa

Rosana Valente Zampiere de Castro Neves e Raiza Cazelli Tom foram presas na manhã desta terça-feira (14) acusadas de fabricarem diplomas falsos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2018 às 21:09

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 21:09

A operação Mestre Oculto é conduzida pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) Crédito: Divulgação/MPES
A defesa de Rosana Valente Zampiere de Castro Neves e Raiza Cazelli Tom, presas na manhã desta terça-feira (14) durante a operação Mestre Oculto, afirmou que as prisões foram equivocadas. De acordo com o advogado Vagner Salles Jansen Filho, não há provas de as duas mulheres fabricam diplomas falsos.
Com todo o respeito, a promotoria está com dificuldade de compreensão técnica da legislação educacional no que se refere a certificação de cursos. Estão culpando indevidamente como se minhas clientes estivessem fabricando diplomas e não há observações das questões educacionais como aproveitamento de estudos fora da sede. Resoluções do próprio Ministério da Educação tratam sobre os cursos de segunda licenciatura e de complementação pedagógica, explicou o advogado.
Ainda de acordo com Vagner, a defesa vai apresentar esclarecimentos ao magistrado responsável pelo caso para reverter a prisão em liberdade provisória. Estão alegando que elas obstruíram o acesso à provas, mas não há nenhuma comprovação disso. A situação da Raiza e da Rosana são distintas e isso tudo será alegado em um momento oportuno.
Também foram cumpridos três mandados de busca e apreensão nesta terça-feira (14). Documentos e equipamentos foram apreendidos em uma faculdade de Pinheiros e na casa dos pais de Raiza. O MPES informou que os promotores vão analisar o material apreendido e as duas detidas vão prestar depoimentos.
Sobre essa apreensão, Vagner explicou que não está autorizado a comentar sobre o assunto porque o processo voltou a ser segredo de Justiça.
ENTENDA
Duas mulheres ligadas a instituições de ensino na Região Norte do Estado foram presas na manhã desta terça-feira (14) durante a segunda fase da Operação Mestre Oculto. A investigação do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) mira um esquema criminoso para obtenção de diplomas falsos de ensino superior com o objetivo de conseguir nomeações em cargos públicos.
Foram cumpridos dois mandados de prisão temporária, um contra Rosana Valente Zampiere de Castro Neves, que foi presa em Linhares, e outro contra Raiza Cazelli Tom, detida em Pinheiros. As duas serão transferidas para o presídio feminino de Colatina. Os pais de Raiza, Everaldo Tom dos Santos e Marinete Assis Cazelli Tom, são considerados foragidos da Justiça.
Segundo o promotor Bruno de Freitas Lima, as investigações estão em um nível maior, se comparar com a primeira fase da operação, que aconteceu no dia 25 de julho e prendeu quatro professores de Rio Bananal e Linhares.
Naquele primeiro momento estávamos investigando as pessoas que utilizavam esses diplomas falsos e os intermediários dessas pessoas em Linhares e Rio Bananal. Agora nós passamos para um nível superior, sobre aqueles que estão emitindo esses certificados e esses diplomas, ou seja, as faculdades, ressaltou.
O promotor ainda explicou que a operação não acabou. As investigações continuam. Vamos seguindo nesse mesmo patamar, buscando outros emissores de diplomas, afirmou.
A ação foi realizada por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Norte) e da Promotoria de Justiça de Rio Bananal, com auxílio do Grupo de Apoio aos Promotores (GAP) e do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados