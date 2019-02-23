Dicionário de Carnaval: nem só de samba no pé é feita a Avenida

Crédito: Marcelo Prest

Glitter, purpurina, fantasia e muito samba no pé: ninguém duvida que estes ingredientes não podem faltar na folia. Mas o dicionário do carnaval conta com muito mais colorido, adereços e história, com uma grandiosidade que nem todo folião conhece. Para a riqueza do vocabulário carnavalesco, "abre-alas" e caia na gandaia!

Para quem não quiser parecer um marinheiro de primeira viagem, vale à pena tomar nota de termos bastante comuns no cenário da festividade, dentre eles:

1) Abre-alas: trata-se do primeiro carro alegórico apresentado pela escola de samba, logo após a apresentação da comissão de frente. Tem como costume carregar o nome da agremiação e também de símbolos e mascotes da escola.

2) Pavilhão: nome dado para aquele que apresenta símbolo, nome, cores e fundação da escola. Geralmente é protegido pela porta-bandeira.

3) Barracão: local onde são confeccionadas as fantasias e carros alegóricos que desfilam no Sambão do Povo. Barracão leve é apenas para as fantasias. Barracão pesado são os carros. O barracão pesado da maioria das escolas do grupo especial é no Tancredão, em um local chamado Cidade do Carnaval (lá se concentram escolas do grupo A e B do acesso, além de algumas do grupo especial).

4) Concentração: local onde a escola se prepara para o desfile, onde as alas são distribuídas e onde tudo é montado.

5) Dispersão: quando o desfile termina e as pessoas se dispersam.

6) Ala: divisão de uma escola de samba ou bloco carnavalesco onde, geralmente, os membros vestem as mesmas fantasias e que, em algumas ocasiões, realizam uma mesma coreografia.

7) Alegoria: cada um dos objetos ou ornamentações, tais como, carros e apetrechos, que ilustram o enredo de uma escola de samba.

8) Bateria: ala da escola de samba composta por ritmistas que tocam os instrumentos de percussão.

9) Carnavalesco: profissional responsável pela concepção, planejamento, desenvolvimento e produção do enredo a ser apresentado por uma escola de samba.

10) Mestre-sala: Figura masculina de destaque na escola de samba que faz par com a porta-bandeira e, junto com a mesma, apresenta, dançando com graciosidade, o pavilhão da escola.

11) Porta-bandeira: Figura feminina de destaque na escola de samba que conduz e apresenta, dançando com graciosidade, o pavilhão da escola, fazendo par com o mestre-sala.

12) Quesito: Cada um dos itens avaliados durante o desfile de carnaval de uma escola de samba.

13) Aderecista: quem faz os adereços

14) Adereços: peça ou objeto, geralmente levado na mão ou parte da roupa, que serve para complementar a fantasia utilizada no desfile.

15) Ala comercial: Ala da escola que vende suas fantasias para o desfile. A compra pode ser no atelier de fantasias ou diretamente na escola de samba.

16) Ala da Comunidade: Ala da escola que distribui a sua fantasia para a comunidade. Pode ser doada ou ser feita por responsabilidade do folião, de acordo com o desenho proposto pelo carnavalesco.

17) Baianas: ala tradicional e obrigatória no desfile de escola de samba, mesmo não sendo um quesito oficial. Composta, obrigatoriamente, por mulheres.

18) Comissão de Frente: ala obrigatória que abre o desfile, introduzindo o enredo e cumprimentando o público e os jurados. No carnaval de Vitória, o máximo de pessoas aparentes são 15. No entanto, podem ter mais pessoas que ficam "escondidas", fazendo transformações como parte da coreografia.

19) Componentes: pessoas que participam do desfile, geralmente nas alas e nos carros alegóricos.

20) Destaque: pessoas que desfilam com uma fantasia luxuosa. Pode ser destaque de chão; ou destaque de alegoria.

21) Diretores de Bateria: são os auxiliares do mestre de bateria. Ajudam a reger a bateria da escola de samba e cuidar dos ritmistas.

22) Harmonia: julga o entrosamento entre o ritmo e o canto de todos que desfilam na escola de samba.

23) Evolução: como a escola percorre a avenida.

24) Intérprete: quem canta o samba-enredo. Desfila ao lado ou sobre o carro de som.