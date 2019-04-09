Dia vira noite durante chegada da chuva ao Espírito Santo

Nuvens carregadas na Serra Crédito: Cláudio Júnior | Internauta

Grande Vitória, deixando os capixabas em alerta. Nuvens carregadas, raios e trovoadas chamaram a atenção dos internautas do Gazeta Online, que fizeram alguns registros. O dia amanheceu com temperaturas elevadas e céu limpo nesta terça-feira (9) mas já por volta das 14h o tempo fechou na, deixando os capixabas em alerta. Nuvens carregadas, raios e trovoadas chamaram a atenção dos internautas do, que fizeram alguns registros.

Rio de Janeiro, que deixou mortos nesta segunda-feira (8), e que está exatamente entre a costa carioca e São Paulo. Este mesmo sistema deve afetar todo o Sudeste, portanto pode chegar ao Espírito Santo causando chuvas fortes e fazendo o tempo mudar. Desde o início da semana, um sistema de baixa pressão atmosférica é responsável pelo temporal no, que deixou mortos nesta segunda-feira (8), e que está exatamente entre a costa carioca e São Paulo. Este mesmo sistema deve afetar todo o Sudeste, portanto pode chegar ao Espírito Santo causando chuvas fortes e fazendo o tempo mudar.

VEJA REGISTROS DE CHUVA NO ES

Vitória

Vitória vista da Segunda Ponte Crédito: Internauta | CBN Vitória

Vila Velha

Chuva forte na Carlos Lindemberg, altura de Cobilandia Crédito: Internauta | CBN Vitória

Serra

Cariacica

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por populares após a fachada e parte do telhado de um prédio que já estava inabitado, condenado e interditado, cair, no início da noite desta terça-feira (9), no bairro Bela Aurora, em Cariacica.

Os escombros não atingiram nenhum popular e nem edificações vizinhas. Somente as fiações de energia de um poste foram afetadas. Como não houve vítima, a ocorrência foi repassada à Defesa Civil de Cariacica, para análise das devidas providências.

Marechal Floriano

Apesar da chuva forte e tempestade que atingiram o município, a Defesa Civil informou que, até às 19h26 desta terça-feira (9), não houve registro de ocorrências por parte da regional da cidade.

Castelo

Aracruz

Acionada pela reportagem, a Defesa Civil de Aracruz informou que vários bairros ficaram alagados, mas que a água baixou rapidamente.

Raio atingiu escola particular