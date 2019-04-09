Dia vira noite durante chegada da chuva ao Espírito Santo

O dia amanheceu com temperaturas elevadas e céu limpo nesta terça-feira (9) mas já por volta das 14h o tempo fechou na Grande Vitória, deixando os capixabas em alerta. Nuvens carregadas, raios e trovoadas chamaram a atenção dos internautas do Gazeta Online, que fizeram alguns registros.
Desde o início da semana, um sistema de baixa pressão atmosférica é responsável pelo temporal no Rio de Janeiro, que deixou mortos nesta segunda-feira (8), e que está exatamente entre a costa carioca e São Paulo. Este mesmo sistema deve afetar todo o Sudeste, portanto pode chegar ao Espírito Santo causando chuvas fortes e fazendo o tempo mudar.
VEJA REGISTROS DE CHUVA NO ES
Vitória
Vila Velha
Serra
Cariacica
O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por populares após a fachada e parte do telhado de um prédio que já estava inabitado, condenado e interditado, cair, no início da noite desta terça-feira (9), no bairro Bela Aurora, em Cariacica.
Os escombros não atingiram nenhum popular e nem edificações vizinhas. Somente as fiações de energia de um poste foram afetadas. Como não houve vítima, a ocorrência foi repassada à Defesa Civil de Cariacica, para análise das devidas providências.
Marechal Floriano
Apesar da chuva forte e tempestade que atingiram o município, a Defesa Civil informou que, até às 19h26 desta terça-feira (9), não houve registro de ocorrências por parte da regional da cidade.
Castelo
Aracruz
Acionada pela reportagem, a Defesa Civil de Aracruz informou que vários bairros ficaram alagados, mas que a água baixou rapidamente.
Raio atingiu escola particular
Um aluno da instituição fez um vídeo de momentos depois que a descarga elétrica atingiu o solo da Casa do EStudante, que fica no bairro Jardins.