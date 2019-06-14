Home
Dez sindicalistas são detidos por esvaziar pneus de ônibus na Serra

Eles foram encaminhados para a 3ª Delegacia Regional da Serra. Atos na Grande Vitória são contra reforma da Previdência e cortes na Educação