Detran muda sistema para impedir fraudes no registro de veículos

Operação Replicante revelou fraudes em sistema de registro de veículos Crédito: Divulgação MPES

Departamento de Trânsito do Espírito Santo (Detran) colocou em funcionamento um novo sistema eletrônico para realizar procedimentos como o primeiro emplacamento e a transferência de proprietário do veículo. Um dos principais objetivos desse novo método é impedir as fraudes nos processos. colocou em funcionamento um novo sistema eletrônico para realizar procedimentos como o primeiro emplacamento e a transferência de proprietário do veículo. Um dos principais objetivos desse novo método é impedir asnos processos.

emplacamentos de processos com documentos falsos. Com o novo sistema totalmente digital, o servidor responsável pela auditoria dos documentos não poderá escolher qual processo vai analisar. Em um esquema de fraude revelado recentemente pelo Ministério Público do Espírito Santo, servidores envolvidos no esquema mantinham contato com despachantes e aprovavam

superior a R$ 100 milhões. No início do mês de agosto deste ano, investigações mostraram que uma quadrilha fraudou cerca de 900 registros de veículos no estado, em um esquema que contava com a ajuda de servidores do Detran. A fraude tem um valor estimado

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SISTEMA EM TESTE NO NORTE DO ESTADO

Linhares, Rio Bananal e Sooretama, no Norte do Estado. Na estimativa do diretor-geral do Detran, Givaldo Vieira, o sistema pode começar a ser utilizado em todo o estado em até 60 dias. O projeto-piloto do novo sistema começou a ser utilizado no dia 15 de agosto, nas cidades de, no Norte do Estado. Na estimativa do diretor-geral do Detran, Givaldo Vieira, o sistema pode começar a ser utilizado em todo o estado em até 60 dias.

"A vantagem é na segurança. Agora, em meio eletrônico, nós estamos empregando a inteligência artificial para fechar a possibilidade de fraudes. O processo será mais seguro, mais rápido e o cidadão poderá acompanhar de maneira mais efetiva", explicou Givaldo Vieira.

PROCESSO ELETRÔNICO DE HABILITAÇÃO

O Detran também anunciou que serão digitais os processos para a retirada da primeira habilitação, renovação e adição de categoria. Desta forma, quem for iniciar um processo de habilitação poderá levar apenas um documento com foto e o CPF ao Centro de Formação de Condutores ou Clínica Médica. O agente credenciado vai digitalizar os dados e devolver o documento para o cidadão. O novo formato de registro começou a ser implantado no estado nesta segunda-feira (19).

DESCONTO NO PAGAMENTO DE MULTAS

descontos de até 40% no pagamento dessas penalidades. Na semana passada, o Detran já havia confirmado que os motoristas que optarem por receber as notificações de multas por aplicativo de celular poderão ganharno pagamento dessas penalidades.

Isso será possível porque o Detran aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE).Para ter direito ao desconto, o usuário deve baixar o aplicativo SNE e passa a receber, de forma eletrônica, tanto a notificação como o boleto de cobrança das multas.

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