Detran divulga lista de suplentes do CNH Social nesta segunda

Os suplentes serão convocados para preencher as 2.500 vagas

Publicado em 8 de julho de 2019 às 11:37 - Atualizado há 6 anos

CNH Crédito: Reprodução/Pixabay

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) convocará, nesta segunda-feira (08), os candidatos suplentes do programa CNH Social 2019 que não foram selecionadas na primeira etapa . A lista única com os nomes dos contemplados será divulgada às 12h, no site do Detran.

É a primeira vez na história do programa que os candidatos suplentes são convocados para preencher as vagas remanescentes. O objetivo, segundo o órgão, é possibilitar que todas as 2.500 vagas oferecidas sejam preenchidas e dar oportunidade para que os selecionados concluam todo o processo até a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Segundo o diretor geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, as vagas disponibilizadas neste momento são aquelas que não foram preenchidas pelos candidatos selecionados porque não respeitaram os prazos estabelecidos para o andamento do processo de habilitação e foram desclassificados.

MATRÍCULA





Os candidatos contemplados na lista única de suplentes têm o prazo de 15 dias para fazer a matrícula on-line a partir desta segunda-feira (08). Os selecionados deverão acessar o site www.detran.es.gov.br na opção “CNH Social” e preencher os requisitos solicitados para ter acesso à informação de em qual Centro de Formação de Condutor (CFC) deverão realizar a abertura do seu processo de habilitação, bem como os documentos necessários para dar início ao processo.

Os candidatos também devem se atentar aos prazos estabelecidos para procurar o CFC presencialmente, fazer a coleta biométrica em uma unidade do Detran|ES, solicitar o Exame Toxicológico no laboratório credenciado, no caso de candidato a categoria D ou E, e concluir os Exames Médico e Psicológico. Não respeitados os prazos estabelecidos, o candidato será desclassificado e perderá o benefício.

CNH SOCIAL

A primeira fase de inscrições atraiu 56.241 interessados. Foram oferecidas 2.500 vagas entre processos de primeira habilitação, adição ou mudança de categoria. Ainda haverá outra etapa de inscrições neste ano, realizada entre os dias 16 a 25 de setembro, quando serão disponibilizadas mais 2.500 oportunidades.

Com informações do Detran-ES

