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Vila Velha

Destruído pelo mar, acesso à praia de Ponta da Fruta será recuperado

O trabalho será realizado pela prefeitura e deve começar nessa segunda-feira (17)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 15:03

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 15:03

Parte da orla é destruída na Ponta da Fruta Crédito: Caíque Verli
Depois de ser destruída pela ação do mar que avançou na orla de Ponta da Fruta, na Região 5, em abril deste ano, a rampa que dá acesso à Praia Rasa vai ser reconstruída a partir dessa segunda-feira (17) pela Prefeitura de Vila Velha.
Na última quarta-feira (12), moradores, pescadores e lideranças comunitárias do bairro se reuniram com o secretário municipal de Obras Luiz Otávio Machado, técnicos e engenheiros da equipe da Regional 5 para anunciar o início das obras de recuperação.
O prefeito Max Filho, na época em que o mar avançou e destruiu uma parte da orla, levou o gabinete itinerante para o bairro para ouvir e registrar as demandas da comunidade. A nossa expectativa de conclusão é de 20 dias, finalizou o secretário.
Para facilitar o início dos trabalhos da equipe da Semob, os pescadores irão retirar os barcos do local já neste final de semana, pois toda a área onde será executada a obra, será isolada de para evitar qualquer tipo de acidente com as pessoas que passam pelo local.
 

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