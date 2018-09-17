Destruído pelo mar, acesso à praia de Ponta da Fruta será recuperado

Parte da orla é destruída na Ponta da Fruta Crédito: Caíque Verli

Ponta da Fruta, na Região 5, em abril deste ano, a rampa que dá acesso à Praia Rasa vai ser reconstruída a partir dessa segunda-feira (17) pela Prefeitura de Vila Velha. Depois de ser destruída pela ação do mar que avançou na orla de, na Região 5, em abril deste ano, a rampa que dá acesso à Praia Rasa vai ser reconstruída a partir dessa segunda-feira (17) pela Prefeitura de

Na última quarta-feira (12), moradores, pescadores e lideranças comunitárias do bairro se reuniram com o secretário municipal de Obras Luiz Otávio Machado, técnicos e engenheiros da equipe da Regional 5 para anunciar o início das obras de recuperação.

O prefeito Max Filho, na época em que o mar avançou e destruiu uma parte da orla, levou o gabinete itinerante para o bairro para ouvir e registrar as demandas da comunidade. A nossa expectativa de conclusão é de 20 dias, finalizou o secretário.

Para facilitar o início dos trabalhos da equipe da Semob, os pescadores irão retirar os barcos do local já neste final de semana, pois toda a área onde será executada a obra, será isolada de para evitar qualquer tipo de acidente com as pessoas que passam pelo local.