Desnível entre asfalto e bueiros gera reclamações na Leitão da Silva

A entrega final da avenida está prevista para ocorrer somente em novembro deste ano. Apesar do trânsito liberado, os motoristas não estão completamente satisfeitos com a pista

Publicado em 21 de agosto de 2019 às 19:39

Leitão da Silva: motoristas denunciam problemas na pista Crédito: Caíque Verli

A Avenida Leitão da Silva, em Vitória, que está em obras há cinco anos, já teve as pistas liberadas para o fluxo de veículos, mas continua sendo alvo de reclamações do motoristas e moradores da região: o desnível entre o asfalto e os bueiros, que geram ressaltos na avenida, são as principais. A entrega final da avenida está prevista para ocorrer somente em novembro deste ano.

O aposentado Luiz Alberto Santos diz que a pista deveria ser finalizada antes de ser liberada para o trânsito. Para o aposentado, os desníveis provocados pelos bueiros podem gerar graves acidentes na avenida. "Você pode bater o carro naquela tampa, estragar um pneu, prejuízo numa suspensão do carro. Pode causar um acidente porque se você desviar da tampa e você não perceber e bater num carro. Ou então, perder o controle e atropelar alguém", critica Luiz.

Outro problema relatado é com relação ao sistema de drenagem da avenida. Segundo moradores, há um acúmulo de água na avenida quando chove, que fica com muitas poças d'água. A comerciante Ariane Guimarães conta que a água chegou a invadir o restaurante dela, que fica às margens da pista. "Na última vez que choveu muito, encheu tudo e eu perdi bastante coisa. Ou seja, não vi melhoria no escoamento dessa água", aponta a comerciante.

AVENIDA PRONTA EM NOVEMBRO

O diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagem, Luiz César Maretto, argumenta que, como as obras ainda não foram finalizadas, o motorista terá que conviver com alguns desses problemas relatados. Liberar a pista, sem que as obras estivessem finalizadas, foi uma opção para dar fluxo ao trânsito na região. Ele orienta que o motorista tenha atenção ao passar na pista.

"Por que o bueiro está mais alto? Nós é que estamos colocando ele em um nível mais alto para quando colocar a capa final de asfalto, nivelar com o bueiro. Se os motoristas fizerem a utilização da via com cuidado, até porque a obra só fica pronta em novembro, a recomendação é observar a sinalização e a velocidade máxima permitida", afirma Maretto.

Sobre a questão da drenagem, o diretor afirma que o serviço já foi concluído e que não houve ocorrência de alagamento na avenida depois da liberação da pista. Alem da camada de asfalto, o governo ainda vai finalizar a construção da ciclovia que ficará no canteiro central da pista.

