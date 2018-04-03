Designers criam fonte tipográfica com monumentos e belezas do ES

Belezas naturais e arquitetadas são itens que não faltam no Espírito Santo. E para mostrar o que muita gente de fora ou até mesmo daqui não conhece, um grupo de designers criou o Grande Vitorinha, que é uma fonte tipográfica genuinamente capixaba e gratuita que retrata locais muito especiais da região metropolitana.
A Grande Vitorinha nasceu com o intuito ambicioso de mostrar para o mundo a diversidade cultural e a iconografia capixaba de uma forma diferente do convencional: por meio de desenhos minimalistas reunidos no estilo conhecido como dingbats (fonte tipográfica).
Ao todo, são mais de 80 ilustrações mostrando diversos pontos turísticos, monumentos, características da fauna e da flora local, além de cenas do cotidiano capixaba, valorizando as belezas naturais, históricas e culturais da região.
Um dos criadores, o designer Felipe Motta, de 29 anos, contou sobre a iniciativa, que foi viabilizada pelo Governo do Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura Secult.
"Lançamos o projeto em 2016 e a intenção é valorizar a cultura capixaba, o nosso cotidiano, a fauna e a flora. Como os dingbats são gratuitos, todo mudo pode utilizar, apenas pedimos os créditos. E parece ter caído no gosto do capixaba. Já reparamos um uso bem diversificado. Em restaurante, escolas, parques. Está aí para todos usarem", reforça Felipe.
A fonte está disponível para download no site www.grandevitorinha.com.br.