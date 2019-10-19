Descubra as pegadinhas que podem tirar pontos nas provas do Enem

Publicado em 19 de outubro de 2019 às 14:51
- Atualizado há 6 anos
A poucos dias do Enem, o momento é de fazer revisão, conferir aquelas dicas do que é importante estudar na reta final e, também, descobrir as "pegadinhas" que são comuns à prova. Dessa maneira, é possível traçar as melhores estratégias para se dar bem no exame.
Para quem não sabe, cada questão objetiva tem cinco alternativas de resposta, e somente uma correta: o descritor. As demais são chamadas de distratores, e elas não são apenas incorretas, mas têm, em geral, os erros mais comuns cometidos pelos candidatos. Por isso, bastante atenção no momento de ler o enunciado e, sobretudo, a pergunta que precisa ser respondida.
Adriana MeloProfessora de História do Salesiano
Assim, com um detalhe ou outro mais ligado à determinada área de conhecimento, a maioria das dicas cabe a todas as disciplinas.
A professora Rosseana Dusi, de Língua Portuguesa e Literatura, ressalta que o distrator é construído a partir de raciocínios razoáveis, mas não corretos, erros conceituais possíveis, ou falhas de interpretação prováveis. Para lidar com essas armadilhas, ela apresenta três dicas:
Rosseana acrescenta que o treino frequente, mesmo que durante um curto momento do dia, facilita a rapidez do raciocínio na hora de escapar das "pegadinhas."
Em Física, o professor Leonardo Gama diz que os erros relacionados aos distratores giram em torno de três possibilidades: comando no enunciado, análise de tabelas, e análise de gráficos.
Leonardo GamaProfessor de Física
O professor Rodolfo Oliveira acrescenta que, em Matemática, o comando dos itens também deve ser observado para que o candidato evite seguir uma linha de raciocínio equivocada.
Já Luciana Del Piero, de Geografia, observa que uma mesma questão de Ciências Humanas pode testar os conhecimentos da sua disciplina e também de História e Sociologia. "Para não cair em pegadinhas, é preciso treinar o cérebro para fazer ligações entre as matérias."
A professora orienta também a ter cuidado com termos pouco utilizados na Geografia, como uma estratégia para confundir o candidato, a exemplo de topônimo (origem de um nome geográfico). "Foque nas informações que são importantes e não se atenha apenas às palavras desconhecidas. Marque as palavras diferentes e os termos importantes para resolver a questão.", recomenda Luciana.
Especificamente em Química, o professor Leonardo Pimental ressalta que é importante ter cuidado com as questões que envolvam cálculos químicos por causa do tempo para resolução da prova. Deve-se dar preferência às questões teóricas e deixar os cálculos por último, usando o tempo que restar. "Também é preciso tomar cuidado com distratores corretos, mas que não se relacionam com a pergunta e/ou com a situação problema apresentada", finaliza.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o