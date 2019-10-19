Fique ligado!

Descubra as pegadinhas que podem tirar pontos nas provas do Enem

As respostas incorretas, chamadas distratores, em geral apresentam os erros mais comuns cometidos pelos candidatos

Publicado em 19 de outubro de 2019 às 14:51 - Atualizado há 6 anos

Mais de 100 mil se inscreveram para o Enem no Espírito Santo este ano Crédito: Arte EBC

A poucos dias do Enem, o momento é de fazer revisão, conferir aquelas dicas do que é importante estudar na reta final e, também, descobrir as "pegadinhas" que são comuns à prova. Dessa maneira, é possível traçar as melhores estratégias para se dar bem no exame.

Para quem não sabe, cada questão objetiva tem cinco alternativas de resposta, e somente uma correta: o descritor. As demais são chamadas de distratores, e elas não são apenas incorretas, mas têm, em geral, os erros mais comuns cometidos pelos candidatos. Por isso, bastante atenção no momento de ler o enunciado e, sobretudo, a pergunta que precisa ser respondida.

"Um distrator apresenta, por exemplo, um raciocínio correto, mas que não está relacionado ao que é requisitado pelo enunciado. Esta falta de atenção por parte do aluno o conduz ao erro. Alguns alunos, quando erram o item, se referem à desatenção do que é apresentado no enunciado" Adriana Melo Professora de História do Salesiano

Assim, com um detalhe ou outro mais ligado à determinada área de conhecimento, a maioria das dicas cabe a todas as disciplinas.

A professora Rosseana Dusi, de Língua Portuguesa e Literatura, ressalta que o distrator é construído a partir de raciocínios razoáveis, mas não corretos, erros conceituais possíveis, ou falhas de interpretação prováveis. Para lidar com essas armadilhas, ela apresenta três dicas:

Dedicar máxima atenção ao enunciado porque é ele quem encaminha para a resposta correta. Marque verbos e frases que considere decisivos para entender o que pede a questão;

Ao ler as alternativas, elimine os distratores menos aceitáveis. Para isso, risque o que lhe parecer impossível. Isso vai facilitar a resolução de uma eventual dúvida entre alternativas na hora de decidir;



Se surgir um impasse entre duas ou mais alternativas, sempre retorne ao enunciado e ao texto base (aquele que acompanha a questão). Marque a opção que seja observável no texto (ou que se possa concluir dele) ou a que mais se encaixar no que pede o enunciado.

Rosseana acrescenta que o treino frequente, mesmo que durante um curto momento do dia, facilita a rapidez do raciocínio na hora de escapar das "pegadinhas."

Em Física, o professor Leonardo Gama diz que os erros relacionados aos distratores giram em torno de três possibilidades: comando no enunciado, análise de tabelas, e análise de gráficos.

"Em relação ao comando da questão, o candidato deve ficar bem atento ao que se pede, pois pode desenvolver um raciocínio correto, chegar a um resultado plausível e errar, pois o comando pode vir a 'enganá-lo'. Quanto aos gráficos e tabelas, geralmente possuem mais dados que o necessário para resolução das questões, e é preciso filtrar as informações necessárias. De qualquer modo, se chegar a um resultado muito rápido, não significa que esteja errado, pois a questão pode ser fácil e permitir essa rapidez no raciocínio" Leonardo Gama Professor de Física

O professor Rodolfo Oliveira acrescenta que, em Matemática, o comando dos itens também deve ser observado para que o candidato evite seguir uma linha de raciocínio equivocada.

Já Luciana Del Piero, de Geografia, observa que uma mesma questão de Ciências Humanas pode testar os conhecimentos da sua disciplina e também de História e Sociologia. "Para não cair em pegadinhas, é preciso treinar o cérebro para fazer ligações entre as matérias."

A professora orienta também a ter cuidado com termos pouco utilizados na Geografia, como uma estratégia para confundir o candidato, a exemplo de topônimo (origem de um nome geográfico). "Foque nas informações que são importantes e não se atenha apenas às palavras desconhecidas. Marque as palavras diferentes e os termos importantes para resolver a questão.", recomenda Luciana.

Especificamente em Química, o professor Leonardo Pimental ressalta que é importante ter cuidado com as questões que envolvam cálculos químicos por causa do tempo para resolução da prova. Deve-se dar preferência às questões teóricas e deixar os cálculos por último, usando o tempo que restar. "Também é preciso tomar cuidado com distratores corretos, mas que não se relacionam com a pergunta e/ou com a situação problema apresentada", finaliza.

