Home
>
Grande Vitória
>
Desabamento em Itapoã: trabalho de aluno de Engenharia mostrava riscos

Desabamento em Itapoã: trabalho de aluno de Engenharia mostrava riscos

Universitário fez um trabalho da faculdade em 2017 sobre o prédio e constatou que a edificação só aguentaria mais uns dois anos em pé