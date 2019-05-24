Home
>
Grande Vitória
>
Desabamento em Itapoã: mais de 12 horas de buscas por possíveis vítimas

Desabamento em Itapoã: mais de 12 horas de buscas por possíveis vítimas

Por volta das 22h, as buscas foram encerradas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, toda a área foi verificada e a hipótese de vítimas foi descartada