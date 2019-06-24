Home
>
Grande Vitória
>
Dengue bate recorde dos últimos 6 anos no ES

Dengue bate recorde dos últimos 6 anos no ES

Já são 49.198 casos e 20 mortes registradas este ano, o maior número dos últimos seis anos registrados no primeiro semestre. O número só não é maior que os casos registrados em 2013, quando o ES teve 83 mil confirmações da doença