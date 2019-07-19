Na madrugada

Demissão de motorista e cobradora gera protesto em Vila Velha

Os colegas dos profissionais desligados da empresa reivindicavam que a demissão não fosse por justa causa, já que assim eles teriam seus direitos trabalhistas preservados

Publicado em 19 de julho de 2019 às 10:15 - Atualizado há 6 anos

A demissão de dois funcionários da Viação Praia Sol por justa causa resultou em um protesto-relâmpago de cerca de 300 rodoviários na madrugada desta sexta-feira (19), na porta da empresa, no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha.

Segundo o diretor do Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários), Deolindo Batista, foram demitidos um motorista e uma cobradora. Os colegas dos profissionais desligados da empresa reivindicavam que a demissão não fosse por justa causa, já que assim eles teriam seus direitos trabalhistas preservados.

Ainda de acordo com Deolindo, os rodoviários ficaram na porta da viação de 3h45 (horário em que sai o primeiro ônibus) até 5h30, quando a saída dos coletivos foi retomada.

