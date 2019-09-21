Home
Grande Vitória
Defesa Civil interdita oito imóveis vizinhos de loja incendiada

Foram dois prédios (um de 11 e outro de quatro andares), dois sobrados e quatro casas. No total, cerca de 70 pessoas estão desalojadas.