ATÉ DOMINGO

Defesa Civil de prontidão após alerta de chuvas na Grande Vitória

Órgãos municipais monitoram áreas de risco como prevenção. Nesta sexta-feira, nenhuma ocorrência relevante foi registrada na Grande Vitória.

Publicado em 17 de maio de 2019 às 22:27 - Atualizado há 6 anos

Dia de chuva em Vitória Crédito: Marcelo Prest | GZ

Com o alerta de chuva forte no Estado até domingo, as prefeituras de Grande Vitória estão de prontidão para ocorrências que possam ser registradas nos próximos dias por conta da força da água. Nesta sexta-feira, a chuva forte que teve início na madrugada e se estendeu ao longo do dia deixou poucos transtornos, como ruas alagadas e complicação no trânsito, mas, nenhuma ocorrência relevante foi registrada pela Defesa Civil em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra.

Na Capital, o volume de chuva nesta sexta-feira não ultrapassou 25 milímetros, segundo a prefeitura. Mesmo assim, a Defesa Civil está monitorando áreas de risco na cidade como forma de prevenção. São 25 pontos da cidade localizados em morros, encostas e próximos a grandes rochas que passam por vistoria permanente, mas de forma mais constante durante as chuvas.

Defesa Civil de prontidão após alerta de chuvas na Grande Vitória

A Defesa Civil do município orienta que situações como deslizamento, rolamento de blocos e quedas de barreiras sejam comunicadas imediatamente ao órgão, por meio do telefone 24 horas: 98818-4432.

Em Vila Velha, alguns pontos de alagamento foram registrados nos bairros Cobilândia e Jardim Marilândia, mas sem a necessidade de ação da Defesa Civil. Até o fim da tarde desta sexta-feira, nenhuma ocorrência havia sido registrada. O órgão também está realizando ações de prevenção como o monitoramento do nível dos canais e as áreas de encostas sob risco de deslizamentos de terra e suscetíveis a alagamentos. Em caso de perigo, a administração disponibiliza os telefones 199 ou 99895-0100 ou então o Corpo de Bombeiros no 193.

Em Cariacica, foi registrada uma ocorrência de atendimento a uma casa alagada no bairro Mucuri. Não havia ninguém na residência. Entre a manhã e tarde desta sexta-feira, houve um volume de 33 milímetros de chuva na cidade. A Defesa Civil informou que está monitorando todo o município após o alerta de chuvas fortes e que, em caso de emergência, os moradores podem acionar pelo telefone 98831-6000.

No município da Serra, a prefeitura registrou alguns pontos com acumulo de água, mas, sem transtornos e informou que não foram registradas ocorrências pela Defesa Civil. Disse ainda que o órgão está monitorando áreas de encostas e regiões com tendência a alagamentos. Em caso de emergência, a população pode entrar em contato pelos telefones 199 e no 99949-8612.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta