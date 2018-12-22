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"Anjo querumbeck"

Decoração de Natal de João Neiva vira piada na internet

'É o anjo querumbeck', comentou um homem na publicação da própria prefeitura do município capixaba

Publicado em 22 de Dezembro de 2018 às 11:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2018 às 11:34
A estatueta com o anjo de João Neiva, em frente a Prefeitura Municipal da cidade, viralizou nas redes sociais Crédito: Reprodução | Facebook
O Natal está chegando e, com ele, as mais belas decorações para enfeitar os municípios do nosso Estado. Acontece que um enfeite na frente da Prefeitura Municipal de João Neiva, Norte do Espírito Santo, chamou a atenção e viralizou nas redes sociais. Trata-se de um anjo segurando uma corneta - que, de acordo com os internautas, ficou parecendo um cigarro.
> Casa com melhor decoração natalina pode ganhar prêmios em Vitória
A página oficial da Prefeitura de João Neiva compartilhou as imagens da decoração de Natal na cidade e os internautas não perdoaram. A foto do anjo na frente da Prefeitura já tem mais de 4 mil compartilhamentos e 1,2 mil reações, com muitas piadas nos comentários. 
Outra página no Facebook que posta curiosidades do Espírito Santo replicou a foto, e colocou como legenda "o anjo maconheiro de João Neiva - ES" e, até a publicação desta matéria, tinha 643 curtidas e 352 compartilhamentos. A foto também foi compartilhada outras vezes em outras páginas da rede social.
VEJA PUBLICAÇÃO
"Cada um tem o anjo que merece", disse um internauta. "Prefeitura municipal de João Neiva, bolando um até com os anjos", postou outro perfil do Facebook. "É o anjo querumbeck", comentou uma mulher.
A reportagem do
Gazeta Online
tentou entrar em contato com a Prefeitura Municipal de João Neiva a fim de saber se o órgão tomou conhecimento de que a imagem viralizou "com outros olhos", mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

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