Decoração de Natal de João Neiva vira piada na internet

A estatueta com o anjo de João Neiva, em frente a Prefeitura Municipal da cidade, viralizou nas redes sociais Crédito: Reprodução | Facebook

Natal está chegando e, com ele, as mais belas decorações para enfeitar os municípios do nosso Estado. Acontece que um enfeite na frente da Prefeitura Municipal de João Neiva, Norte do Espírito Santo, chamou a atenção e viralizou nas redes sociais. Trata-se de um anjo segurando uma corneta - que, de acordo com os internautas, ficou parecendo um cigarro. está chegando e, com ele, as mais belas decorações para enfeitar os municípios do nosso Estado. Acontece que um enfeite na frente da Prefeitura Municipal de, Norte do, chamou a atenção e viralizou nas redes sociais. Trata-se de um anjo segurando uma corneta - que, de acordo com os internautas, ficou parecendo um cigarro.

A página oficial da Prefeitura de João Neiva compartilhou as imagens da decoração de Natal na cidade e os internautas não perdoaram. A foto do anjo na frente da Prefeitura já tem mais de 4 mil compartilhamentos e 1,2 mil reações, com muitas piadas nos comentários.

Facebook que posta curiosidades do Espírito Santo replicou a foto, e colocou como legenda "o anjo maconheiro de João Neiva - ES" e, até a publicação desta matéria, tinha 643 curtidas e 352 compartilhamentos. A foto também foi compartilhada outras vezes em outras páginas da rede social. Outra página noque posta curiosidades do Espírito Santo replicou a foto, e colocou como legenda "o anjo maconheiro de João Neiva - ES" e, até a publicação desta matéria, tinha 643 curtidas e 352 compartilhamentos. A foto também foi compartilhada outras vezes em outras páginas da rede social.

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"Cada um tem o anjo que merece", disse um internauta. "Prefeitura municipal de João Neiva, bolando um até com os anjos", postou outro perfil do Facebook. "É o anjo querumbeck", comentou uma mulher.

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