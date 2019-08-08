Home
>
Grande Vitória
>
Decisão da Justiça determina que Unidade de Saúde do ES receba melhorias

Decisão da Justiça determina que Unidade de Saúde do ES receba melhorias

Mantida a sentença, caso o município Réu não comprove o cumprimento da decisão em até um ano, caberá multa diária de R$ 5.000,00 à gestão de Vila Velha