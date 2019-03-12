De festas infantis a casamentos, limousines fazem sucesso no ES

Limousines voltam à tendência para eventos Crédito: Arquivo pessoal

Ao melhor estilo Cinderela moderna, algumas noivas do Espírito Santo trocam a carruagem pela limousine. Se soou como algo antiquado, que poderia ter ficado lá atrás, a novidade é que a moda continua. Não só para noivas, inclusive nas festas que antecedem o casamento, mas também para debutantes, casais apaixonados e até para aniversários infantis, o veículo tem feito sucesso.

A maior procura é mesmo para os casamentos, de acordo com Thiago Roberto Santos, de 36 anos, proprietário de uma empresa que aluga carros de luxo em Vitória. "Temos uma fatia grande para esse mercado de casamentos, que corresponde a 80% dos aluguéis. Eu poderia estimar que 15% da procura é para aniversário de 15 anos. Um percentual pequeno, de uns 5%, é para passeio romântico e aniversário infantil", contabilizou.

Segundo o empresário, cabem até cinco adultos com segurança no veículo, com bastante conforto. O preço médio do passeio fica na faixa de R$ 1.490. "O mercado estava bem frio no ano passado, mas neste ano voltou a ficar muito agitado, já tenho até contratos para o ano que vem. O carro é bastante confortável e luxuoso, chama a atenção por onde passa e é isso que as pessoas que alugam querem, elas gostam de ser o ponto de foco. E o valor pode ser parcelado", revelou.

Thiago comentou ainda que a maior parte das buscas é realizada por mulheres, sendo que quando homens procuram geralmente é para surpreender o par. "Uma vez teve uma história curiosa, foram duas irmãs gêmeas casando com dois irmãos gêmeos. Também curti fazer um aniversário de casamento de 50 anos e um aniversário surpresa de 15 anos. Um momento que eu não esqueço foi quando um casal alugou para o dia dos namorados, em 2016, e na hora de estourar o champanhe, o rapaz molhou a moça inteirinha", contou rindo.

NOIVA OPTA PELO GLAMOUR DOS DETALHES

Jade Furno Vieira, advogada de 31 anos, casou em 2016 com Bernardo Braga Vieira, que trabalha com aluguel de veículos de luxo, e escolheu chegar à celebração em uma limousine. Ela conta que o detalhe foi pensado para completar a beleza da festa, além de ser um carro confortável e espaçoso.

"A limousine trouxe um diferencial para a emoção do momento. As fotos ficaram lindas e trouxeram glamour para os detalhes. Os convidados amaram a ideia, pediram para entrar e tirar foto e dividir o momento comigo. Indico para todas as noivas que querem um destaque a mais para o momento", lembrou.

ALUGUEL DE TRIO ELÉTRICO

Sem perder o espírito festivo, mas talvez com menos glamour, uma opção aos eventos, que vem crescendo notavelmente, é o aluguel de trios elétricos. Apesar de o público principal ser composto por igrejas, católicas e evangélicas, sindicatos, protestos, festas de carnaval e juninas, há quem alugue para festas privadas também, como despedidas de solteiro.

Aluguel de trios elétricos é tendência para eventos Crédito: Flávio Nunes

De acordo com Flávio Ferreira Nunes, de 43 anos, a grande vantagem de alugar um trio é a economia. "Alugar um palco, por exemplo, sai muito mais caro, porque além dele, é preciso pagar pelo som e pela iluminação, tudo isso por fora. No trio vem tudo junto, é uma economia muito grande. Para igrejas o valor cobrado varia entre R$ 1.000 e 1.500, já quando há banda ao vivo, o valor sobe para R$ 2.000, 2.500. Cabem 15 pessoas no palco de cima e 10 no de baixo e o serviço é prestado por quatro horas", explicou.