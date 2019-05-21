Home
De dread e chinelos, guia diz ter sido impedido de entrar em Transcol

O guia de monumentos naturais e trilhas, Patrick Castelo, filmou o momento em que ele tentou pegar um Transcol, na Praça dos Namorados, em Vitória, e não conseguiu