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DCE vai se reunir com reitoria da Ufes para tratar sobre ameaças

A nova gestão do Diretório Central dos Estudantes (DCE) teve a posse, que estava marcada para esta quarta, adiada

Publicado em 19 de Junho de 2019 às 22:21

Publicado em 

19 jun 2019 às 22:21
Grupo em fórum faz ameaças à Ufes Crédito: Reprodução
O Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai se reunir com a reitoria da instituição na próxima semana para definir, em conjunto, o que pode ser feito para tranquilizar os alunos que não compareceram às aulas após a circulação de mensagens sobre um suposto ataque aos alunos, nesta quarta-feira (19), em Vitória.
DCE vai se reunir com reitoria da Ufes para tratar sobre ameaças
As mensagens começaram a viralizar no momento em que o DCE passa por um processo de transição. Nesta quarta estava previsto a posse da nova diretoria, porém, o evento foi suspenso após a divulgação de mensagens ameaçadoras.
> Salas vazias e reforço da polícia mantido na Ufes após ameaça de ataque
A estudante de Geografia, Beatriz Moreira, 21 anos, foi eleita para a presidência do Diretório Estudantil, entretanto, ela diz que agora, caberá a comissão eleitoral do DCE marcar uma nova data para a posse. Apesar da data dos supostos ataques coincidir com a posse da nova diretoria do DCE, Beatriz diz que não vê nenhuma ligação entre os fatos. Entretanto, por prudência, o evento foi suspenso. 
Policiamento foi reforçado na Ufes após ameaça de ataque Crédito: Esthefany Mesquita
“Em nenhum momento, nesses prints, estava uma ameaça à posse. Mas entendemos que o movimento estudantil é de figuras expostas que se enquadram dentro das características que a mensagem pontuou, que seriam os alvos dele. Estaríamos expondo as pessoas fazendo a posse nesse dia. E também pelo esvaziamento da universidade pelo medo generalizado de estar na Ufes. Não vimos nenhuma ameaça direta dentro desse fórum à posse do DCE”.
> Ufes desmente pichações com ameaças em banheiro
Beatriz ainda não responde pelo DCE, mas após a posse, que deve acontecer na semana que vem, algumas ações serão tomadas . “Cabe a nós sentar com a reitoria e pensar o que já foi visto, o que tem de concreto, porque o que temos são coisas informais. Não tem como tirar aquilo como uma verdade absoluta. O medo continua até que algo mais concreto apareça”, disse.
Por nota, a Ufes informou que a Administração Central da Ufes, ao tomar conhecimento da mensagem, acionou imediatamente a Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo, o Núcleo da Polícia Militar na Ufes e a Gerência de Segurança e Logística da Universidade, que adotaram todas as providências cabíveis, como por exemplo, reforço no policiamento no campus.
 

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