Grupo em fórum faz ameaças à Ufes Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. DCE vai se reunir com reitoria da Ufes para tratar sobre ameaças

As mensagens começaram a viralizar no momento em que o DCE passa por um processo de transição. Nesta quarta estava previsto a posse da nova diretoria, porém, o evento foi suspenso após a divulgação de mensagens ameaçadoras.

A estudante de Geografia, Beatriz Moreira, 21 anos, foi eleita para a presidência do Diretório Estudantil, entretanto, ela diz que agora, caberá a comissão eleitoral do DCE marcar uma nova data para a posse. Apesar da data dos supostos ataques coincidir com a posse da nova diretoria do DCE, Beatriz diz que não vê nenhuma ligação entre os fatos. Entretanto, por prudência, o evento foi suspenso.

Policiamento foi reforçado na Ufes após ameaça de ataque Crédito: Esthefany Mesquita

“Em nenhum momento, nesses prints, estava uma ameaça à posse. Mas entendemos que o movimento estudantil é de figuras expostas que se enquadram dentro das características que a mensagem pontuou, que seriam os alvos dele. Estaríamos expondo as pessoas fazendo a posse nesse dia. E também pelo esvaziamento da universidade pelo medo generalizado de estar na Ufes. Não vimos nenhuma ameaça direta dentro desse fórum à posse do DCE”.

Beatriz ainda não responde pelo DCE, mas após a posse, que deve acontecer na semana que vem, algumas ações serão tomadas . “Cabe a nós sentar com a reitoria e pensar o que já foi visto, o que tem de concreto, porque o que temos são coisas informais. Não tem como tirar aquilo como uma verdade absoluta. O medo continua até que algo mais concreto apareça”, disse.

Por nota, a Ufes informou que a Administração Central da Ufes, ao tomar conhecimento da mensagem, acionou imediatamente a Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo, o Núcleo da Polícia Militar na Ufes e a Gerência de Segurança e Logística da Universidade, que adotaram todas as providências cabíveis, como por exemplo, reforço no policiamento no campus.