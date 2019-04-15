Home
Custo para concluir o Kleber Andrade será de quase R$ 200 milhões

Governo do Estado vai investir mais R$ 15 milhões em obras como a instalação de escadas rolantes e um placar eletrônico

CBN Vitória (92,5 FM)

Eduardo Dias

Publicado em 15 de abril de 2019 às 19:14

 - Atualizado há 6 anos

O Kleber Andrade será inspecionado amanhã por representantes da Fifa e da CBF Crédito: G1

Com a conclusão total da obra com mais de seis anos de atraso e o valor final da reconstrução superando em mais de R$ 100 milhões o que era previsto inicialmente, o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, passará por mais uma série de obras para ser concluído.

Os valores e datas voltaram a ser alterados porque o Governo do Estado confirmou, nesta segunda-feira (15), que irá fazer mais R$ 15 milhões em investimentos no estádio. Em 2014, quando o estádio foi inaugurado ainda inacabado, o custo parcial era de R$ 180 milhões. Em relação às novas obras, serão feitos investimentos na instalação de escadas rolantes, sistema de videomonitoramento, placas para captação de energia solar e um placar eletrônico.

Uma parte do dinheiro também será usada para refazer algumas obras. O local onde seria a pista de atletismo e que hoje é coberto por asfalto, por exemplo, será coberto com grama sintética. O secretário de esportes do estado, Júnior Abreu, afirmou que a primeira licitação está prevista para ser lançada no mês de maio e todas as obras devem ser concluídas em até 24 meses.

A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) estima que a primeira etapa das obras será concluída ainda neste ano e terá um investimento de R$ 6,5 milhões. A prioridade dessa primeira etapa de obras é a instalação das escadas rolantes, que servem de acesso entre o gramado e os vestiários. O banheiro para os torcedores, que fica próximo das cabines de imprensa, também será concluído. Também serão instalados um placar eletrônico, catracas nas portarias e um sistema de videomonitoramento com reconhecimento facial.

"A escada tem 65 degraus. Nós já tivemos jogos que os times não subiram (para o vestiário) no intervalo do jogo justamente por causa da quantidade de degraus. A primeira obra que vamos fazer é a implantação da escada rolante", explicou o secretário.

Kleber Andrade: vão onde deve ser instalada a escada rolante Crédito: Fernando Madeira

Os dois principais investimentos para 2020 e 2021 serão a instalação de placas de captação de energia solar na cobertura do estádio, com um valor de R$ 500 mil, e implantação de grama sintética no local onde seria a pista de atletismo.

O secretário Júnior Abreu explica que o estádio gasta, em média, R$ 120 mil por ano com o pagamento da conta de luz, e a Sesport pretende uma economia de até 50% com a captação própria. A grama sintética será colocada para evitar que os atletas se machuquem ao cair no asfalto que cerca o campo de jogo.

"Para aquela área, na nossa planilha está inserida a colocação de grama sintética. Às vezes um jogador dá um carrinho acaba caindo no asfalto e se machucando. Então nós vamos instalar grama sintética em toda área do entorno do campo", disse o representante da Sesport.

Pista do Kleber Andrade será coberta com grama sintética Crédito: Reprodução/TV Gazeta

HISTÓRICO DA OBRA

A reconstrução do estádio Kleber Andrade, em Cariacica, começou em 2010 e a previsão inicial era para que tudo ficasse pronto fosse em 2012. O estádio foi inaugurado ainda inacabado em 2014, agora a previsão de entrega total da obra ficou para o início de 2021 – nove anos depois da primeira meta. A estimativa do custo total da reconstrução passou de R$ 86 milhões para cerca de R$ 195 milhões.

NOVAS OBRAS NO KLEBER ANDRADE

- Instalação de duas escadas rolantes

- Instalação de um placar eletrônico

- Conclusão de banheiros próximos das cabines de imprensa

- Instalação de sistema de videomonitoramento com reconhecimento facial

- Instalação de catracas nas portarias

- Instalação de placas de captação de energia solar na cobertura da arquibancada

- Implantação de grama sintética em área da pista de atletismo

- Construção de duas escadas próximo do palco

- Retirada e reinstalação de todos os corrimãos e parapeitos das arquibancadas 

- Áreas lateral do gramado será rebaixada para reinstalação dos bancos de reservas

PREVISÃO PARA A CONCLUSÃO

- 24 meses

CUSTO DAS NOVAS OBRAS

- R$ 15 milhões

