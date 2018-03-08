Crianças no chão em hospital infantil em Vila Velha

Pais e crianças doentes, tomando soro na veia, deitados no chão do pronto-socorro do Himaba. Situação revolta familiares Crédito: Sindisaúde/Divulgação

Mães e crianças deitadas no chão do pronto-socorro; crianças tomando soro deitadas ou sentadas em cadeiras de plástico. O que mais parece um pesadelo é, na verdade, a realidade enfrentada por famílias que buscam atendimento no Hospital Infantil de Vila Velha, o Himaba, localizado em Cristóvão Colombo.

A situação foi revelada através de fotos e vídeos feitos por familiares dentro do local na noite da última terça-feira e na manhã de ontem. Devido à superlotação na unidade, que é estadual mas hoje é dirigida pelo Instituto de Gestão e Humanização (IGH), faltam leitos para os pacientes e esta é a única forma encontrada pelas equipes para atender às crianças. Na recepção do local o problema se repete: sobram mães, pais e crianças à espera de atendimento.

Cobertos por um lençol e sentados em uma cadeira, Elizete Denícole e o sobrinho, de seis anos, passaram a noite quase em claro e sem nenhum conforto no hospital. O menino foi diagnosticado com uma infecção mas, segundo a tia contou à TV Gazeta, a qualidade do atendimento revoltou a família. Eu chorei ontem a tarde toda ao ver ele me pedindo para pelo amor de Deus tirá-lo dali. Todo mundo da família estão extremamente chocado, lamenta.

Ela faz um apelo: Eu gostaria que o governador viesse ver isso, pois isso. Eu não vou reclamar com os médicos, com os enfermeiros, porque eles também eles vêm para cá e encontram um sistema falido. Quem tem que tomar conta disso aqui é o governo. É preciso que coloquem mais leitos.

A filha do motorista Rafael Barcelos tem só um ano e cinco meses de idade mas já precisou enfrentar horas de espera no corredor do Himaba. Inconformado, o pai registrou as cenas de lotação no local durante a tarde de ontem. Estamos abandonados. Aqui, se você não fala mais alto com alguém, não vai atrás de um medicamento para a sua filha, ela fica jogada no corredor.

A discrepância entre o número de pacientes e a capacidade de acolhimento do hospital é tanta que chega ao ponto de faltarem até cadeiras para os acompanhantes. Conforme os relatos dos pais das crianças, nesses últimos dois dias o jeito foi ficar em pé ou sentar no chão.

A cozinheira Alessandra Barreto está com a filha internada. A adolescente de 13 anos passou por uma cirurgia de apendicite há três dias, mas continua no PS. É muito triste, temos um sentimento de impotência. O que iria acontecer se minha filha morresse?

De acordo com informações do G1, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Estado do Espírito Santo (SindSaúde), Geiza Pinheiro Quaresma, confirma a má situação do Himaba. Temos funcionários do hospital que são do sindicato e relatam que se deparam com essa situação frequentemente. Não tem leito para todos e isso piorou de uns tempos para cá, depois que o IGH assumiu. É desumana a situação, explicou ela.

COORDENADORA DIZ DESCONHECER SITUAÇÃO

A coordenadora do Hospital Infantil de Vila Velha, Desiree Seide, afirma desconhecer que crianças estejam sendo atendidas em cadeiras de plástico e no chão. Segundo ela, a procura pelo Himaba está sendo alta, pois muitas crianças vêm apresentando problemas respiratórios, como bronquiolites e asmas.

Questionada sobre as imagens feitas dentro do pronto-socorro, Desiree afirma que não teve acesso às fotos e que, ontem à tarde, ao deixar o hospital, a situação não era aquela. Vou procurar saber o que aconteceu para informar melhor, garantiu.

De todo modo, a coordenadora afirma que a situação de superlotação não é comum. Nesse momento, o Himaba funciona 24 horas. As crianças entram e precisam ser examinas. Temos uma sala de observação, onde elas aguardam por exames, são medicadas e depois encaminhadas para a internação ou para ter alta. Nesse caso, eles devem estar esperando por um exame ou outra coisa, pois nós temos repousos para observação, justificou.

Melhorias

De acordo com Desiree posicionamento do hospital é evitar que esse tipo de situação ocorra. Procuramos a cada dia melhorar, contratar mais médicos, aumentar a quantidade de leitos, explica ela, que acrescenta: vamos trabalhar para agilizar os trabalhos, que hoje já é ágil.