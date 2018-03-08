Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Crianças no chão em hospital infantil em Vila Velha

Faltam leitos para os pacientes, e atendimento é precário

Publicado em 08 de Março de 2018 às 01:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 01:57
Pais e crianças doentes, tomando soro na veia, deitados no chão do pronto-socorro do Himaba. Situação revolta familiares Crédito: Sindisaúde/Divulgação
Mães e crianças deitadas no chão do pronto-socorro; crianças tomando soro deitadas ou sentadas em cadeiras de plástico. O que mais parece um pesadelo é, na verdade, a realidade enfrentada por famílias que buscam atendimento no Hospital Infantil de Vila Velha, o Himaba, localizado em Cristóvão Colombo.
A situação foi revelada através de fotos e vídeos feitos por familiares dentro do local na noite da última terça-feira e na manhã de ontem. Devido à superlotação na unidade, que é estadual mas hoje é dirigida pelo Instituto de Gestão e Humanização (IGH), faltam leitos para os pacientes e esta é a única forma encontrada pelas equipes para atender às crianças. Na recepção do local o problema se repete: sobram mães, pais e crianças à espera de atendimento.
Cobertos por um lençol e sentados em uma cadeira, Elizete Denícole e o sobrinho, de seis anos, passaram a noite quase em claro e sem nenhum conforto no hospital. O menino foi diagnosticado com uma infecção mas, segundo a tia contou à TV Gazeta, a qualidade do atendimento revoltou a família. Eu chorei ontem a tarde toda ao ver ele me pedindo para pelo amor de Deus tirá-lo dali. Todo mundo da família estão extremamente chocado, lamenta.
Ela faz um apelo: Eu gostaria que o governador viesse ver isso, pois isso. Eu não vou reclamar com os médicos, com os enfermeiros, porque eles também eles vêm para cá e encontram um sistema falido. Quem tem que tomar conta disso aqui é o governo. É preciso que coloquem mais leitos.
A filha do motorista Rafael Barcelos tem só um ano e cinco meses de idade mas já precisou enfrentar horas de espera no corredor do Himaba. Inconformado, o pai registrou as cenas de lotação no local durante a tarde de ontem. Estamos abandonados. Aqui, se você não fala mais alto com alguém, não vai atrás de um medicamento para a sua filha, ela fica jogada no corredor.
A discrepância entre o número de pacientes e a capacidade de acolhimento do hospital é tanta que chega ao ponto de faltarem até cadeiras para os acompanhantes. Conforme os relatos dos pais das crianças, nesses últimos dois dias o jeito foi ficar em pé ou sentar no chão.
A cozinheira Alessandra Barreto está com a filha internada. A adolescente de 13 anos passou por uma cirurgia de apendicite há três dias, mas continua no PS. É muito triste, temos um sentimento de impotência. O que iria acontecer se minha filha morresse?
De acordo com informações do G1, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Estado do Espírito Santo (SindSaúde), Geiza Pinheiro Quaresma, confirma a má situação do Himaba. Temos funcionários do hospital que são do sindicato e relatam que se deparam com essa situação frequentemente. Não tem leito para todos e isso piorou de uns tempos para cá, depois que o IGH assumiu. É desumana a situação, explicou ela.
COORDENADORA DIZ DESCONHECER SITUAÇÃO
A coordenadora do Hospital Infantil de Vila Velha, Desiree Seide, afirma desconhecer que crianças estejam sendo atendidas em cadeiras de plástico e no chão. Segundo ela, a procura pelo Himaba está sendo alta, pois muitas crianças vêm apresentando problemas respiratórios, como bronquiolites e asmas.
Questionada sobre as imagens feitas dentro do pronto-socorro, Desiree afirma que não teve acesso às fotos e que, ontem à tarde, ao deixar o hospital, a situação não era aquela. Vou procurar saber o que aconteceu para informar melhor, garantiu.
De todo modo, a coordenadora afirma que a situação de superlotação não é comum. Nesse momento, o Himaba funciona 24 horas. As crianças entram e precisam ser examinas. Temos uma sala de observação, onde elas aguardam por exames, são medicadas e depois encaminhadas para a internação ou para ter alta. Nesse caso, eles devem estar esperando por um exame ou outra coisa, pois nós temos repousos para observação, justificou.
Melhorias
De acordo com Desiree posicionamento do hospital é evitar que esse tipo de situação ocorra. Procuramos a cada dia melhorar, contratar mais médicos, aumentar a quantidade de leitos, explica ela, que acrescenta: vamos trabalhar para agilizar os trabalhos, que hoje já é ágil.
Ao contrário do que reclamam os pais, Desiree nega que faltem cadeiras para que as famílias acompanhem as crianças. Elas sentam no chão, deitam porque ficam cansadas. Fazem isso por comodidade, mas a enfermagem avisa o tempo todo que isso não é permitido, até pela segurança do paciente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Com ferrovia funcionando, Vports quer dobrar movimento de gusa por Vila Velha
Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
O profissional de marketing na era da IA
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados