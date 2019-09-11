Home
Crianças em contêiner: ata e vídeo confirmam fala de secretário do ES

Nésio Fernandes admitiu em fala na Assembleia a possibilidade de deslocar crianças internadas no Hospital Infantil para módulos ou até mesmo contêineres