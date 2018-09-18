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Tragédia

Criança morre após incêndio em prédio em Vitória

O pai do menino conseguiu tirar a esposa e o outro filho da residência, mas ao voltar para retirar a criança se deparou com ela trancada no banheiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2018 às 15:57

Publicado em 18 de Setembro de 2018 às 15:57

Incêndio atinge prédio no bairro República e uma criança de 10 anos morre Crédito: Internauta/Gazeta Online
Uma criança de quatro anos morreu durante um incêndio, dentro de um quitinete, em um prédio no cruzamento entre a Rua Carmélia de Souza e a Avenida Adalberto Simão Nader, no Bairro República, em Vitória, na manhã desta terça-feira (18).
Segundo moradores, as chamas começaram por volta das 11h. A família inteira, sendo o pai, a mãe e os dois filhos estavam dentro da residência no momento.
Testemunhas contaram que assim que as chamas começaram a tomar o imóvel, a criança de quatro anos, filho mais velho do casal, teria corrido para dentro do banheiro, em desespero, e se trancado.
A mãe conseguiu sair com o filho mais novo e o pai ficou na quitinete para tentar retirar o outro menino de dentro do banheiro. Vizinhos tentaram auxiliar com o uso de extintores de incêndio, mas o fogo tomou conta do apartamento rapidamente.
Após sofrer queimaduras pelo corpo o pai foi retirado do local, sem conseguir salvar o filho. Um dos vizinhos entrou no local para tentar arrombar a porta do banheiro, mas não conseguiu.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e, segundo os moradores, demorou cerca de 40 minutos para chegar ao local. O capitão Andrade nega a demora e afirma que a equipe se deslocou o mais rápido possível.
"Chegamos rápido ao local do incidente. Nesse momento foi relatado por populares que havia uma criança presa dentro do apartamento e as guarnições já entraram de pronto. Por mais que a gente tenha chegado rápido, nós já chegamos com o incêndio em fase de desenvolvimento completo. O apartamento era muito pequeno e rapidamente o incêndio se alastrou", relatou Andrade.
Corpo de Bombeiros combateu as chamas no apartamento Crédito: Victor Muniz
Assim que os bombeiros conseguiram amenizar o fogo e entrar no local, ainda precisaram arrombar a porta do banheiro para conseguir constatar a morte do menino.
Por conta das queimaduras, o pai foi socorrido por uma ambulância do Samu para um hospital da Grande Vitória. A mãe, em estado de choque, também precisou ser atendida. O filho caçula não ficou ferido.
O corpo da vítima foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) e a Polícia Civil vai realizar uma investigação padrão. O Corpo de Bombeiros vai realizar perícia no local para saber a causa e o foco do incêndio.
 
 

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