Criança morre após incêndio em prédio em Vitória

Incêndio atinge prédio no bairro República e uma criança de 10 anos morre Crédito: Internauta/Gazeta Online

Uma criança de quatro anos morreu durante um incêndio, dentro de um quitinete, em um prédio no cruzamento entre a Rua Carmélia de Souza e a Avenida Adalberto Simão Nader, no Bairro República, em Vitória, na manhã desta terça-feira (18).

Segundo moradores, as chamas começaram por volta das 11h. A família inteira, sendo o pai, a mãe e os dois filhos estavam dentro da residência no momento.

Testemunhas contaram que assim que as chamas começaram a tomar o imóvel, a criança de quatro anos, filho mais velho do casal, teria corrido para dentro do banheiro, em desespero, e se trancado.

A mãe conseguiu sair com o filho mais novo e o pai ficou na quitinete para tentar retirar o outro menino de dentro do banheiro. Vizinhos tentaram auxiliar com o uso de extintores de incêndio, mas o fogo tomou conta do apartamento rapidamente.

Após sofrer queimaduras pelo corpo o pai foi retirado do local, sem conseguir salvar o filho. Um dos vizinhos entrou no local para tentar arrombar a porta do banheiro, mas não conseguiu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, segundo os moradores, demorou cerca de 40 minutos para chegar ao local. O capitão Andrade nega a demora e afirma que a equipe se deslocou o mais rápido possível.

"Chegamos rápido ao local do incidente. Nesse momento foi relatado por populares que havia uma criança presa dentro do apartamento e as guarnições já entraram de pronto. Por mais que a gente tenha chegado rápido, nós já chegamos com o incêndio em fase de desenvolvimento completo. O apartamento era muito pequeno e rapidamente o incêndio se alastrou", relatou Andrade.

Corpo de Bombeiros combateu as chamas no apartamento Crédito: Victor Muniz

Assim que os bombeiros conseguiram amenizar o fogo e entrar no local, ainda precisaram arrombar a porta do banheiro para conseguir constatar a morte do menino.

Por conta das queimaduras, o pai foi socorrido por uma ambulância do Samu para um hospital da Grande Vitória. A mãe, em estado de choque, também precisou ser atendida. O filho caçula não ficou ferido.

O corpo da vítima foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) e a Polícia Civil vai realizar uma investigação padrão. O Corpo de Bombeiros vai realizar perícia no local para saber a causa e o foco do incêndio.



